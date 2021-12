Vedci by chceli ukladať informácie do DNA

Podcast o nových vedeckých objavoch.

Vypočujte si podcast

https://anchor.fm/tech-fm/embed/episodes/Papierov-knihy-s-pre-deti-lepie-ako-e-booky-a-tablety-e1b6o0k

Má výhody aj nevýhody. Ale v budúcnosti by sa mohlo stať normálnym, že budeme ukladať informácie do DNA. Zápis aj čítanie by síce prebiehali pomaly, no takto uložené informácie by vydržali dlho, dokonca tisícročia.

Teraz výskumníci ohlásili, že takúto metódu stonásobne vylepšili.

Článok pokračuje pod video reklamou

Iný tím zase sledoval, či je malým deťom lepšie čítať z papierových kníh, alebo z tabletov.

Viac sa dozviete v podcaste TECH_FM.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.