Nový implantát sa sám vstrebe, môže pomôcť po operácii srdca

Vyvinuli ho českí vedci.

PRAHA. Českí vedci vyvinuli špeciálne upravený implantát z horčíka, ktorý má schopnosť sa časom v tele rozpustiť. Tenký ohybný drôtik by mohli v budúcnosti využívať lekári pri niektorých operáciách srdca.

Informovala o tom v utorok na svojom webe česká Akadémia vied (AV ČR).

Pri niektorých operáciách srdca je nutné kvôli prístupu do hrudného koša rozrezať hrudnú kosť a po chirurgickom zákroku opäť obe jej časti zviazať drôtom k sebe. Na túto fixáciu sa doteraz používajú materiály, ktoré sa v tele nevstrebú, a potom, ako sa hrudná kosť zrastie, sa pri komplikáciách musia operatívne odstrániť.

Projekt vedcov z Ústavu štruktúry a mechaniky hornín a Českého vysokého učenia technického v Prahe sa dostal do finále 2. ročníka národnej súťaže Transfera Technology Day.

V ÚSMH sa týmto výskumom zaoberá Karel Balík z Oddelenia kompozitných a uhlíkových materiálov.

So svojím tímom vyvinul zariadenie, pomocou ktorého sa ohybný horčíkový drôtik pokryje špeciálnym polymérnym materiálom tak, aby mal požadované vlastnosti a mohol sa pri operáciách využiť. Ak by bol totiž implantát vyrobený iba z horčíka, rozpustil by sa v tele skôr, než by kosť zrástla.

"Takto pokrytý drôtik je plne biodegradabilný, to znamená, že sa v tele po niekoľkých týždňoch úplne vstrebe," uviedol Balík.

Doplnil, že ÚSMH sa chystá technológiu pokrývania tenkých drôtov polymérom patentovať. "Ak patent získame a potom sa nájde vhodná firma, ktorá bude implantát vyrábať, bude to iste pre budúcich pacientov prínosom," uzavrel vedec.

Za ČVUT v Prahe na výskume pracuje Karel Tesař, ďalej sa na ňom podieľa aj Fyzikálny ústav AV ČR, Všeobecná fakultná nemocnica v Prahe a 1. lekárska fakulta Karlovej univerzity.