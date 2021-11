Klik: Vojna o budúcnosť internetu je tak divná, ako by ste čakali

Komentovaný prehľad technologických správ.

Ako zvrátiť digitálnu revolúciu

Mohla vás pokojne obísť, ale na okrajoch internetu prebieha pomerne hlasná vojna o to, ako bude vyzerať budúca siete a služieb. Viac či menej organizované komunity umelcov a ľudí so špecifickými záujmami sú v otvorenom konflikte s fanúšikmi kryptomien a ich blízkych bratrancov, ktorým sa hovorí non-fungible token (najčastejšie skratkou NFT).

NFT si môžete veľmi zjednodušene predstaviť ako digitálny certifikát jedinečnosti. Je naviazaný na blockchainovú technológiu, čo znamená, že ho môže vydať ktokoľvek a môže označovať jedinečnosť nejakého obsahu. Tieto certifikáty sa ťažko falšujú, ale pomerne ľahko sa s nimi dá obchodovať.

Hrubý ekvivalent v skutočnom svete si môžete predstaviť ako špeciálny systém, ktorý vám umožňuje vytlačiť si takmer nespochybniteľný certifikát o tom, že vlastníte konkrétny obrázok s tým, že certifkát sa nedá skopírovať, no obrázok, ktorý je nalepený na jeho zadnej strane je možné veľmi ľahko strčiť do kopírky a narobiť si nekonečné množstvo dokonalých kópií veci, o ktorej certifikát hovorí, že ju vlastníte.

Okolo NFT certifikátov narástla v posledných rokoch živá ekonomika, niekto by povedal aj bublina. Tým, že NFT môže vytvoriť a obchodovať prakticky ktokoľvek, je ale veľmi ťažké odhadnúť, či a ktoré certifikáty majú trvácnu hodnotu.

Prečo sa vlastne malé tvorivé komunity po sociálnych sieťach hádajú s investormi, ktorí kšeftujú s viac či menej cennými digitálnymi certifikátmi o vlastníctve obsahu, ktorý je triviálne ľahké namnožiť a šíriť?

Odporúčame prečítať si text Ryana Brodericka, v ktorom vysvetľuje pozadie sporu.

Ak by sa NFT rozšírili, do internetového prostredia by sa vrátil koncept nedostatku, ktorý ale práve digitálne technológie prekonali. Tým, že obsah je dokonale kopírovateľný a ľahko šíriteľný sa odomkla voľnosť pre tvorcov a možnosť vytvárať pridanú hodnotu novým spôsobom.

Nekonečné remixovanie, pretváranie a šírenie obsahu, na ktorom je postavený dnešný internet funguje vďaka tomu, že obsah internetom tečie bez obmedzení.

NFT vytvárajú systém, v ktorom by sa teoreticky dalo šírenie opäť obmedziť. Optimistický pohľad je, že tvorca by sa mohol rozhodnúť, či vytvorí jednu alebo tisíc kópií svojho obsahu, čo teoreticky zdvíha hodnotu konečného výstupu.

Cynický pohľad hovorí, že keďže nakoniec budú ekosystémy okolo NFT certifikátov aj tak kontrolovať veľké internetové firmy, skončíme vo svete, kde bude spoplatnené všetko.

Broderick spomína prirovnanie dnešného internetu k nekonečnému smetisku, kde je všetko bezplatné, no len máločo má hodnotu so svetom postavenom na NFT, ktorý je ako zábavný park, v ktorom sa naopak platí drobné za plne všetko.

Ani jeden pohľad nie je úplne presný a ani jedna budúcnosť sa neobjaví od zajtra. Hlavný posun pre bežného spotrebiteľa je ten, že si môžeme dumať o výhodách a ujmách, ktoré by v digitálnom prostredí spôsobil návrat vzácnosti alebo nedostatočnosti.

(Garbage Day)

Umelci nebudú mať čo do úst

Nvidia odhalila druhú generáciu nástroja GauGan, ktorý dokáže na základe jednoduchých inštrukcií vykresliť detailné obrazy. Umelá inteligencia sa natrénovala na miliónoch fotografií tak, že dokáže zobrať hrubú skicu a prekresliť ju do takmer fotorealistického obrazu.

Nová generácia nástroja dokáže naviac pracovať aj s obyčajný textom. Stroju môžete prikázať, aby vám nakreslil obrázok zasneženého lesa a jazera a umelá inteligencia vykreslí detailný obrázok, ktorý je niekedy ťažké rozoznať od bežnej fotografie.

Nástroj si môžete skúsiť zadarmo na webe.

(VentureBeat)

Nové pravidlá EÚ pre veľké technologické firmy sleduje celý svet

Po roku od ich predstavenia Brusel tieto týždne hlasuje o podobe digitálnych zákonov na “krotenie” veľkých technologických firiem, aby o nich mohol rozhodovať europarlament. Ide o zákon o digitálnych službách (Digital Services Act, DSA) a zákon o digitálnych trhoch (Digital Markets Act, DMA).

O DSA sa bude hlasovať budúci týždeň, DMA už schválil Európsky výbor pre vnútorný trh a súhlasili aj ministri hospodárstva EÚ.

DSA, zákon o digitálnych službách je síce kontroverznejší, pretože sa dotýka vyššej transparentnosti a regulácie obsahu, pod ktorým sa rozumie aj odstraňovanie nelegálneho či škodlivého obsahu.

Začiatkom novembra, keď pred europoslancami vypovedala whistleblowerka z Facebooku Frances Haugenová, uviedla, že legislatíva, na ktorej Brusel pracuje, má potenciál stať sa globálnym zlatým štandardom.

Politikom po celom svete totiž dochádza trpezlivosť s technologickými platformami, pre ktoré nemajú aktuálne zákony a regulácie. Zmôžu sa najmä na udeľovanie pokút, ktoré tie ale ľahko zaplatia.

EÚ je v mnohých ohľadoch regulácie veľkých technologických firiem pred ostatnými regiónmi vo svete, tie sledujú, ako sa tu vyvinie situácia.

Najmä zákon o digitálnych trhoch (DMA) môže z pohľadu inovácie a nastavenia pravidiel priniesť vyššiu konkurencieschopnosť v digitálnom priestore pre nové spoločnosti.

DMA upresňuje, ktorá spoločnosť je považovaná za gatekeepera (teda Amazon, Facebook, Google, Microsoft, Apple, ale aj holandský Booking a čínska Alibaba) a stanovuje pre nich rôzne pravidlá a pokuty.

Predovšetkým otvára dvere interoperabilite aplikácií na odosielanie správ alebo sociálnych médií, zakazuje zacielenie reklám na neplnoletých na základe ich správania a otvára cestu pre viaceré obchody s aplikáciami.

Cieľom DMA aj DSA je v podstate zakázať správanie narúšajúce hospodársku súťaž a posilniť právomoc vnútroštátnych orgánov pre hospodársku súťaž kontrolovať technologické spoločnosti.

Takmer všetky technologické spoločnosti, na ktoré sa táto legislatíva zameriava, sú nejakým spôsobom proti nej, každá z rôznych dôvodov, a nie je ťažké pochopiť prečo.

Keď vstúpi do platnosti v EÚ, pre USA a zvyšok sveta nebude náročné opísať a upraviť pre vlastné podmienky niečo, čo už funguje v EÚ a najmä sa tomu firmy dokázali prispôsobiť.

(FWIW by David Tvrdon)

Prečo si tento rok už PlayStation 5 nekúpite

Pandémia narušila takmer každý aspekt globálnej dopravy a logistiky. Bežne sme sa nad tým nikdy nezastavili, jednoducho sa tovar dostal z jednej strany sveta na druhý.

Továrne v krajinách, kde sa nachádza veľká časť svetových výrobných kapacít (Čína, Južná Kórea, Taiwan a Vietnam) boli tvrdo zasiahnuté šírením prípadov nového koronavírusu.

Mnohé boli zatvorené alebo boli nútené znížiť výrobu, pretože robotníci boli chorí alebo v karanténe. V reakcii na to prepravné spoločnosti znížili svoje plány v očakávaní poklesu dopytu po preprave tovaru po celom svete.

Dopyt sa ale obnovil po druhej vlne a nastal nedostatok. To spôsobilo, že ceny mnohých vecí išli vyššie a továrne nestíhajú. A nestíha ani preprava.

Najmä nestíhanie a nedostatok súčiastok (predovšetkým čipov) je dôvodom, prečo muselo aj Sony muselo tento rok niekoľkokrát upraviť odhadovaný počet dodaných konzol.

A keď sa nejaké kusy objavia v eshope, väčšinou ich vykúpia zákazníci s pomocou botov určených na nakupovanie.

Na druhom konci spektra týchto problémov sú malé a stredné startupy alebo technologické firmy, ktorých sa nedostatok a problémy s logistikou dotýkajú takmer existenciálnym spôsobom.

Pred dvomi rokmi, ak chcel malý startup vyrábať svoj produkt, jednoducho si objenal súčiastky napríklad z Číny, tie sa naložili na kontajner a za pár tisíc eur boli dopravené.

Dnes sa ceny dopravy pohybujú v desaťnásobkoch (a viac) práve pre logistické problémy. Okrem toho sú aj súčiastky drahšie. Malé a stredné firmy sa preto začali spájať, aby si spolu objednali tovar a rozdelili si zdražené prepravné.

Nie je to ale ideálne, odhady hovoria, že návrat do stavu pred pandémiou príde až po roku 2023.

(The Verge, Protocol, NY Times)

Správičky

Čo ukázal veľký podcastový prieskum denníka SME? Typický poslucháč podcastov má do 35 rokov, ukončil druhý stupeň vysokoškolského štúdia, počúva podcasty denne najmä doma, prevažne cez službu Spotify. Narástol počet tých, ktorí reklamu v podcastoch preskakujú - z 10 % na 37 %. Ale narástal aj počet poslucháčov, ktorí hovoria, že by boli ochotní zaplatiť za extra obsah alebo podcasty bez reklám. (SME Podcasty)

Eset ukázal nové sídlo. Spoločnosť vytvorí kancelárie aj globálno vedecko-výskumné centrum. Okrem toho vznikne na ploche 55-tisíc štvorcových metrov prostredie pre IT a technologické firmy a startupy. Cieľom je lepšie prepojenie s technicky zameranými vysokými školami. (SME Index)

Hľadali sme najlepšie slúchadlá pre PlayStation 5. Náš kolega Matúš Paculík vyskúšal tri bezdrôtové modely, určené pre náročnejších hráčov: SteelSeries Arctis 7P, Logitech G733 Lightspeed a Sony Pulse 3D. (SME Tech)

Najlepšie smartfóny do 500 dolárov (440 eur) . Portál The Verge aktualizoval svoj výber top hodnotených mobilov do 500 dolárov: Apple iPhone SE (2020), Google Pixel 5A, Samsung Galaxy A52 5G, OnePlus Nord N10 5G, Samsung Galaxy A32 5G, OnePlus Nord N200 5G, TCL 20S, Motorola Moto G Stylus (2021). (The Verge)

Podľa známeho analytika Ming-Chi Kua má Apple predstaviť projekt okuliarov rozšírenej reality už koncom budúceho roka. Kuo hovorí, že okuliare budú schopné fungovať nezávisle bez toho, aby museli byť pripojené k počítaču Mac alebo iPhonu. (MacRumors)