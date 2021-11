NASA narazí do asteroidu, chce zmeniť jeho dráhu

Nové správy zo sveta vedy.

Je to experimentálna misia, no jej výsledky by raz mohli zachrániť našu planétu. NASA vyslala do kozmu sondu, ktorej cieľom je naraziť a mierne zmeniť dráhu asteroidu. Teleskopy budú sledovať, ako to dopadne.

Iný tím sa zase pozrel na podmienky pri hlbokomorských hydrotermálnych prieduchoch a aké dôsledky môžu mať na prípadný mimozemský život.

Viac sa dozviete v podcaste TECH_FM.

Podcasty denníka SME

