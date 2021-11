Verné albatrosy sa rozchádzajú vinou klimatickej zmeny

Albatrosy si vytvárajú puto na celý život.

Albatrosy sú jedny z najvernejších vtákov na svete. Rok čo rok sa pária s tým istým partnerom.

Ich idylický zväzok, počas ktorého si vytvoria aj jedinečnú komunikáciu, však môže narušovať klimatická zmena.

V rokoch, keď sú oceány teplejšie, sa albatrosy častejšie rozvádzajú. Ukazuje to výskum vo vedeckom časopise Proceedings of the Royal Society B.

Samica opúšťa samca

Rozvod či odlúčenie vtákov v ornitológii označuje situáciu, keď jeden z monogamných vtákov opustí svojho partnera a pári sa s iným jedincom.