Chcete si posilniť zdravie aj vzťah? Začnite cvičiť s partnerom

Spoločný cieľ utužuje vzťah.

Ak sa neviete sami motivovať k cvičeniu, možno by ste mali začať cvičiť s partnerom.

Fyzická aktivita vo dvojici má totiž pozitívny vplyv na vašu náladu. A čím viac vás cvičenie baví, tým je väčšia šanca, že sa k nemu budete vracať.

Navyše spoločné cvičenie môže pozitívne ovplyvniť aj váš vzťah s partnerom.

Naznačuje to malý výskum vo vedeckom časopise Journal of Social and Personal Relationships.

Dobrá nálada

Ak sa s partnerom zapájate do aktivity, ktorou napĺňate spoločný cieľ, zvyšuje to vašu celkovú pohodu. A podobne je to aj s cvičením.