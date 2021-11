Čo sa hrať počas dlhých večerov? Pozrite si nové stolové hry

Na jeseň vyšlo mnoho zaujímavých hier.

Kulišák

Odporúčaný vek: 5+

Počet hráčov: 2-4

Herná doba: 20 min.

Vydavateľstvo: MINDOK

Mestom sa šíri neblahá novina. Ktosi si dovolil ukradnúť z okna pani Krupičkovej jej vychýrený koláč. Našťastie sa po stopách páchateľa vydal tím detektívov, ktorí si nenechajú ujsť jediný dôkaz svedčiaci voči páchateľovi.

Tímito detektívmi sú samozrejme samotní hráči. So svojimi hracími figúrkami sa pohybujú po mape mesta a zbierajú stopy. Musia však byť obozretní. Ich protivníkom je záludný lišiak, a tak sa môže stať, že natrafia aj na falošné stopy, ktoré budú musieť odlíšiť od tých pravých. Práve vďaka správnemu výberu stôp potom budú môcť detektívi zo zoznamu podozrivých vybrať páchateľa a zároveň ho z krádeže jednoznačne usvedčiť. Čas však neúprosne beží a lišiak sa krôčik po krôčiku blíži k svojmu úkrytu. Podarí sa hráčom získať dostatok dôkazov na usvedčenie toho správneho páchateľa skôr, ako lišiak dobehne do svojej nory i s voňavou korisťou?

Naše hodnotenie: Hra Kulišák je príjemná oddychová hra pre rodiny s menšími deťmi. Ideálna je tiež pre hráčov začiatočníkov, ktorým je prispôsobená herná doba i pravidlá, ktoré sú naozaj veľmi zrozumiteľné. Jej nespornou výhodou je tiež, že je plne kooperatívna, takže na dolapení páchateľa – lišiaka sa podieľajú všetci hráči spoločne ako jeden tím.

Ponožkožrúti

Odporúčaný vek: 6+

Počet hráčov: 2-4

Herná doba: 15-20 min.

Vydavateľstvo: Blackfire

Kam zasa zmizli všetky ponožky? To je otázka, ktorá často trápi nás všetkých a zároveň je hlavným motívom detskej hry Ponožkožrúti.

Nájsť rovnaký pár ponožiek je niekedy naozaj veda, našťastie v hre Ponožkožrúti máte na splnenie tejto úlohy šikovných pomocníkov – malých roztomilých škriatkov, ktorí sa vrhli do prehľadávania začarovaného domu naozaj s vervou. Podarí sa im nájsť tri páry ponožiek skôr, ako skončia v brušku hladných Ponožkožrútov?

Požkožkožrúti je nenáročná detská hra s naozaj krásnymi ilustráciami, v ktorej každý hráč hrá za jedného škriatka pohybujúceho sa po hracej ploche predstavujúcej začarovaný dom. Herná plocha sa skladá zo štvorcových dielikov, ktoré zo rubovej strany znázorňujú rôzne časti domu, kde by mohli byť stratené ponožky ukryté. Okrem škriatkov však po dome pobehujú Ponožkožrúti, príšerky usilujúce sa nasýtiť svoj hlad po ponožkách. Pohyb Ponožkožrútov ovládajú striedavo všetci hráči, takže si môžu pomocou týchto príšer pekne navzájom škodiť. Hra končí v momente, keď sa niektorému zo škriatkov podarí nájsť tri páry ponožiek.

Naše hodnotenie: Ak patríte k tým, ktorí si nenechávajú nákup vianočných darčekov na poslednú chvíľu a máte doma deti približne vo veku od päť do osem rokov, skúste sa na hru Ponožkožrúti pozrieť bližšie. Okrem už spomínaného dizajnu, skrýva ešte tajné komponenty, ktoré budú môcť hráči postupne odhaľovať ako odmeny za výhru. Vďaka novo objaveným komponentom sa hra neustále vyvíja a deti rozhodne tak skoro neomrzí.

Alenkina záhradka

Odporúčaný vek: 8+

Počet hráčov: 1-4

Herná doba: 30 min.

Vydavateľstvo: MINDOK

Hra Alenkina záhradka prenáša hráčov do rozprávky Alica v krajine zázrakov a odohráva sa priamo v záhrade Srdcovej kráľovnej. Tá si vás najala do funkcie záhradníka, aby ste presne podľa jej požiadaviek vysadili tú najkrajšiu záhradu široko-ďaleko. Nebola by to ale kráľovná, keby si pokynov nevymyslela akosi priveľa. Stromy nesmú byť blízko seba, ruže naopak zasaďte čo najbližšie k sebe. Kúzelné huby musia byť zasadené vertikálne, ideálne nie viac ako dve v jednej rade. A pozor na chodník. Tam musí ostať miesto na prechádzky šachových figúrok. Kto sa v tom všetkom má vyznať?

V hre Alenkina záhradka hráči umiestňujú na svoju hraciu plochu predstavujúcu kráľovskú záhradu tetrisové dieliky rôznych tvarov. Súčasťou každého dielika sú štvorce predstavujúce štyri základné pokyny kráľovnej týkajúce sa stromov, kúzelných húb, ruží a napokon šachových figúrok. Osobitnú úlohu zohrávajú na dielikoch symboly záhradníkov, ktoré umožňujú hráčovi v prípade, ak aspoň dva takéto symboly susedia, vytiahnuť si bonusový diel. Ak ktorýkoľvek hráč nemôže na svoju hraciu plochu umiestniť žiaden z ponúkaných dielikov, hra končí a hráč, ktorý splnil najlepšie želania kráľovnej, získava z titul Kráľovský záhradník.

Naše hodnotenie: Alenkina záhrada je príjemná hra, ktorá zaujme rovnako detského i dospelého hráča. Pravidlá sú jednoduché, zrozumiteľne vysvetlené. Dôležitú úlohu v hre zohráva nielen výber správneho tvaru dielika záhrady, ale i čo najvhodnejšej kombinácie záhradných prvkov na ňom znázornených, pretože práve od dobre umiestnenej kombinácie záhradných prvkov závisí, koľko bodov v hre nakoniec získate.

Pandemic Epicentrum Evropa

Odporúčaný vek: 8+

Počet hráčov: 2-4

Herná doba: 30 min.

Vydavateľstvo: Blackfire

Európu ohrozujú tri nebezpečné choroby, ktorých šírenie je potrebné bezpodmienečne zastaviť. Preto bol povolaný tím odborníkov, aby sa ujali boja s nákazou a ochránili Európu skôr, ako v nej vypukne pandémia.

V hre Pandemic Epicentrum Evropa sú hráči postavení do pozície špecialistov na boj s nebezpečne šíriacimi sa nákazami. Každý hráč predstavuje iný typ odborníka (virológ, odborníčka na karanténu a pod.). Každý odborník disponuje špeciálnymi schopnosťami, ktoré pomáhajú lepšie zvládať boj s nákazami. V priebehu hry hráči cestujú po Európe, snažia sa likvidovať rýchlo pribúdajúce ohniská nákazy v jednotlivých európskych mestách a zároveň usilujú o vynájdenie troch druhov liekov – na každý typ choroby jeden. Úspešné vynájdenie troch liekov garantuje ovládnutie šírenia nákaz a zároveň i spoločné víťazstvo v hre.

Naše hodnotenie: I keď je Pandemic Epicentrum Evropa novinkou v svete stolových hier, hra Pandemic, z ktorej táto hra vychádza, má svoju pozíciu medzi top stolovými hrami zaistenú už pekných pár rokov. Tak prečo siahnuť po Pandemic Epicentrum Evropa? Hlavnou výhodou hry je skrátená herná doba. Na odvrátenie pandémie máte oveľa kratší čas limitovaný počtom hracích kariet a kociek chorôb, ktorých minutie automaticky spúšťa koniec hry. Kým v materskom Pandemicu hra „odpúšťa“ občas neuvážený ťah hráča, ktorého dôsledky môžu spoluhráči v následných kolách odstrániť, Pandemic Epicentrum Evropa vyžaduje dokonalú koncentráciu a precízne premyslenie každého ťahu, pretože čas na nápravu je zúfalo krátky. A to je vlastne hlavný dôvod prečo siahnuť práve po Pandemic Epicentrum Evropa. V krátkom čase musíte pohotovo reagovať na situáciu na hernom poli, hra neúprosne trestá každý omyl. Pripravte sa na sériu prehier, no keď konečne príde víťazstvo, bude skutočne zaslúžené. Pretože nič nie je zadarmo a v Pandemic Epicentrum Evropa to platí do bodky.

Paríž – Mesto svetiel

Odporúčaný vek: 8+

Počet hráčov: 2

Herná doba: 30 min.

Vydavateľstvo: REX hry

Máte chuť na nenáročnú zato pútavú hru, ktorú si môžete s partnerom vychutnať pri pohári vína? V tom prípade je Paríž Mesto svetiel ideálnou voľbou.

Hra, ako jej názov vypovedá, je situovaná do ulíc Paríža zo začiatku 19. storočia. Hráči v úlohe architeketov budujú nové štvrte tak, aby zabezpečili svojim stavbám čo najviac svetla. Čím viac svetla, tým viac pozornosti u Parížanov, návštevníkov i umelcov budú budovy pútať.

Paríž Mesto svetiel funguje na princípe tetris. Rozdelená je do dvoch kôl. V prvom kole hráči dláždia hraciu plochu farebnými štvorcovými dielikmi, čím si vymedzujú svoje teritórium pre stavbu budov a zároveň si vyberajú budovy zo spoločnej zásoby. V druhom kole sa potom snažia budovy umiestniť na hraciu plochu tak, aby za ne získali čo najväčší počet bodov. Motív svetla je dôležitým elementom hry. Pretože práve blízkosť budovy s políčkom s lampou je hlavným zdrojom bodov hráča. Hru spestrujú špeciálne dieliky a akčné pohľadnice, ktoré hráčom umožňujú vykonať špeciálne ťahy či získať body navyše.

Naše hodnotenie: Paríž Mesto svetiel je hra, ktorá vás nepotrápi zložitosťou pravidiel, ale ich aplikáciou na hru samotnú. Keďže ide o pomerne krátku hru, je potrebné každý ťah dobre zvážiť, zvoliť správny pomer použitia základných akcií a ich doplnenie akčnými pohľadnicami. Tvorcovia mysleli i na hráčov začiatočníkov, akčné pohľadnice sú preto rozdelené na dve skupiny. Prvá skupina je určená pre nováčikov, akcia ktorá je obsiahnutá na pohľadnici je spravidla jednoduchá, buď umožňuje zisk špeciálneho dielika, alebo poskytuje hráčovi špeciálny ťah či inú jednoducho aplikovateľnú výhodu navyše. Po tom, ako si hru dokonale osvojíte, môžete použiť i druhú skupinu akčných pohľadníc a hru si nimi mierne skomplikovať.

Carcassonne - 20 rokov s Carcassonne

Odporúčaný vek: 7+

Počet hráčov: 2-5

Herná doba: 35 min.

Vydavateľstvo: MINDOK

Herná klasika Carcassonne tento rok oslavuje neskutočných 20 rokov od svojho prvého vydania. Pri tejto príležitosti vychádza vo vydavateľstve MINDOK špeciálne jubilejné vydanie tejto hry. Všedný obal pôvodnej hry znázorňujúci hrad Carcassonne nahradil elegantný tmavomodrý obal so zlatým písmom s erbom hradu v strede krabice. Už na prvý pohľad vidno, že úmyslom dizajnérov bolo vytvoriť špeciálnu, slávnostnú verziu hry s honosným nádychom. Po otvorení krabice nachádzame pravidlá hry vytlačené na pevnom matnom papieri podtrhujúcom dobový ráz hry. Zmenou prešli tiež samotné herné doštičky. Okrem efektných odleskov na vlajkách miest či erboch pozornému oku neuniknú zaujímavé detaily v podobe drobných vlajočiek s číslom 20 predstavujúcim práve jubileum hry. Súčasťou balenia sú tiež dve minirozšírenia Rieka a Opát. Skalných hráčov iste poteší 20 úplne nových kartičiek, aké ešte v Carcassonne neboli použité a čerešničkou na záver je sada samolepiek, ktoré môžu hráči nalepiť na svoje hracie figúrky, čím dodajú klasickým neosobným dreveným figúrkam úplne nový rozmer.

Naše hodnotenie: Možno v hre Carcassonne priniesť ešte niečo nové, čo by oslovilo nielen nových hráčov, ale i tých, ktorí kúzlu tejto hry prepadli už pred dvomi dekádami rokov? Musíme uznať, že jubilejné vydanie je naozaj krásne premyslené a je navrhnuté tak, aby mohlo byť klenotom v zbierke hier každého hráča.

Na vlnách neznáma

Odporúčaný vek: 14+

Počet hráčov: 3-7

Herná doba: 2-4 hod.

Vydavateľstvo: MINDOK

Prečo by sa dospelí nemohli zabaviť ako malí? Hra na vlnách neznáma k tomu priamo nabáda. Tŕpli ste v detstve pri Robinsonovi Crusoe, zatajovali dych pri Verneovkách? Alebo ste proste len duchom stále deti? Poďte si užiť vzrušujcu plavbu na rozbúrenom mori a garantujeme, že po tom, ako vstúpite na palubu, dobrovoľne ju už neopustíte.

Hra na vlnách neznáma šikovne spája stolovú hru s mobilnou aplikáciou, prostredníctvom ktorej sa hráči prenášajú do jednotlivých scenárov hry, takže odpadá neobľúbené čítanie pravidiel. Aplikácia zároveň vytvára napínavú hernú atmosféru.

V hre na vlnách neznáma tvoria hráči posádku pirátskej lode plaviacu sa pod vedením skúseného, no svojrázneho pirátskeho kapitána. Každý hráč sa snaží naplniť cieľ výpravy, no pri tom nesmie zabúdať na seba samotného. Počas výpravy je podrobovaný skúškam zručností, ktorých úspešné absolvovanie ho posúva nahor v rámci hodnotenia posádky lode. A ako môže hra skončiť? Tvorcovia si pre hráčov vymysleli hneď štyri spôsoby ukončenia hry – víťazstvo čiže splnenie cieľa výpravy, vzbura na lodi, potopenie lode a napokon neprekonanie hrozby a z nej vyplývajúca prehra.

Naše hodnotenie: Na vlnách neznáma je naozaj nádhernou novinkou, avšak na to, aby ste si ju dokonale vychutnali budete určite potrebovať hráčske skúsenosti, dostatok času a o niečo vyšší budget ako pri zvyšku herných noviniek. Odmenou vám však bude nefalšované pirátske dobrodružstvo s napínavými scenármi, ku ktorému môžete prizvať až 6 vašich priateľov či rodinných príslušníkov.

Balada

Odporúčaný vek: 8+

Počet hráčov: 1-6

Herná doba: 20 min.

Vydavateľstvo: Albi

Kým by boli stredovekí rytieri, keby nebolo bardov ospevujúcich ich chrabré činy? Kto by si v dnešnej dobe na nich spomenul? Úloha bardov je z historického hľadiska rovnako dôležitá, ako činy, ktoré svojimi spevmi opísali. A vy sa teraz môžete stať jedným z nich.

V hre Balada sledujete dobrodružnú cestu hrdinu a pomáhate mu zdolať nejednu prekážku. Len na vašej šikovnosti bude či sa mu podarí zdolať nebezpečného bossa, dobiť hradnú vežu, oslobodiť princeznú či dokonca objaviť bájny poklad. Na celé dobrodružstvo máte presne 24 hodín. Prvé kolo, ktorým hra začína, sa odohráva cez deň a znázornené je na dennej časti mapy, druhé kolo, nočné, je znázornené na nočnej strane. Všetky zranenia, ktoré cez deň utŕžite, si so sebou prenášate do nočného dobrodružstva, našťastie po ruke vám zostávajú všetky získané meče, a tak boj s nepriateľom hádam nebude tak neúprosný. Po odohratí oboch kôl hra končí a nastáva spočítavanie bodov za víťazstvá v boji s bossom, za poklad či záchranu princeznej. Hráč, ktorý bol na svojej ceste najúspešnejší, sa stáva víťazom hry.

Naše hodnotenie: Staviť na hru typu flip and write (otoč kartu a píš) bolo od tvorcov hry – Petra Vojtěcha, Jindřicha Pavláska, Jakuba Muřínu a Josefa Bělehrádka odvážne rozhodnutie, pretože tento typ hry nie je práve mainstreamovou záležitosťou. Hra má ale originálny námet, vizuálne je šikovne prispôsobená dobe, v ktorej sa odohráva a určite si nájde svoje publikum u chlapcov či pánov obľubujúcich temné obdobie stredoveku. Oceňujeme tiež, že autori mysleli aj na mladších hráčov, takže hra obsahuje aj verziu so zjednodušenými pravidlami pre hru s deťmi.

Vzhůru na palubu

Odporúčaný vek: 5+

Počet hráčov: 2-4

Herná doba: 20 min.

Vydavateľstvo: Albi

Vydajte sa na plavbu za objavovaním dosiaľ nepoznaných končín, spustite loď do nebezpečných vôd a zbystrite pozornosť na maximum. Čaká vás totiž plavba, na ktorú tak rýchlo nezabudnete.

Aká by mala byť dobrá hra pre deti? Určite musí mať lákavý motív, aby deti zaujal a rozhodne musí byť zábavná. Novinka od vydavateľstva Albi - Vzhůru na palubu je presne takouto hrou. Motívom námorných bitiek zaujme najmä chlapcov predškolského a ranného školského veku. Princípom hry je zneškodňovanie súperových lodí a veží v prístavoch pomocou dreveného kanóna alebo útokom nablízko, kedy o úspechu či neúspechu rozhoduje hod kockami. Hra končí v momente keď niektorý z hráčov stratí všetky svoje lode i strážnu vežu z prístavu. Víťazom sa stáva hráč, ktorý získal najviac bojových trofejí.

Naše hodnotenie: Vzhůru na palubu je nenáročná veselá hra, ktorá nie je limitovaná hracou plochou. Lode môžu na plavbu využívať celú plochu stola, podlahu v izbe, ale rozložiť si ju môžete takmer kdekoľvek, kde nájdete aspoň trochu rovný povrch. Pre pokročitých hráčov je určených 6 minirozšírení, v ktorých sa vydáte na boj s morskou príšerou, prežijete nebezpečnú búrku na mori, dokonca budete čeliť útoku obávaného pirátskeho kapitána. Výbornou správou je, že všetky minirozšírenia sú súčasťou balenia základnej hry, čo je skôr výnimkou, väčšinou je rozšírenia potrebné dokupovať zvlášť.

Karak Goblin

Odporúčaný vek: 7+

Počet hráčov: 2-4

Herná doba: 30 min.

Vydavateľstvo: Albi

Rodičom stolovkových nadšencov vo veku od 6 do 12 rokov pravdepodobne nie je treba hru Karak nejako zvlášť predstavovať. Pre ostatných len priblížime, že ide o hru, v ktorej sa hrdinovia pohybujú labyrintom podzemných chodieb, kde pomocou svojich zbraní a špeciálnych schopností bojujú s príšerami a získavajú rôzne poklady.

V kartovej hre Karak Goblin naši hrdinovia dostávajú novú úlohu - očistiť systém gobliních jaskýň od nebezpečných monštier a pokoriť ich vládcu. Každý hráč si na začiatku hry zvolí hrdinu, za ktorého bude hrať s prihliadnutím na hrdinove špeciálne schopnosti a potom už mu nič nebráni, aby sa vydal na svoju misiu. Do podzemia vstupujú hrdinovia v plnej sile, avšak ich skúsenosti a výzbroj nie sú práve najlepšie. Budú musieť zdolať veľa netvorov, aby nabrali príslušné skúsenosti, ktoré budú potrebovať na boj s Vládcom. Ak utrpia vážne zranenia či ich zasiahne kliatba od niektorého z netvorov, majú možnosť navštíviť obchodníka, ktorý je pripravený za menšiu odplatu im s ich problémom pomôcť. Obchodník tiež ovláda blší trh hemžiaci sa dôležitou výzbrojou či nebezpečnými zbraňami. Aby sa hráč mohol utkať s Vládcom, musí postupne získať tri rôznofarebné kľúče. Ten, komu sa Vládcu podarí poraziť ako prvému, sa stáva víťazom hry.

Naše hodnotenie: Karak Goblin je dynamická kartová hra, ktorá nájde využitie v rodinách so skúsenejšími detskými hráčmi, ale nesklame ani dospelého hráča. Vyžaduje si taktické myslenie a rýchle rozhodovanie. Výhodou hry je jazyková nezávislosť. Všetky funkcie kariet sú zrozumiteľne zakreslené pomocou symbolov, takže sa v nich ľahko zorientujete. Oproti klasickému Karaku je Karak Goblin finančne menej zaťažujúci, čo sa našťastie neodzrkadľuje na kvalite herného zážitku a zároveň je priestorovo úspornejší.

Pidikarty

Odporúčaný vek: 7+

Počet hráčov: 2-8

Herná doba: 15 min.

Vydavateľstvo: Albi

Chystáte sa na návštevu k rodine s deťmi a radi by ste ich obdarovali drobnosťou, no čokoláda vám príde príliš nudným darčekom? Skúste Pidikarty. Aktuálne sú k dispozícii štyri druhy tejto drobnej kartovej hry – Cicavce, Operenci, Motýle, Kvety.

Pidikarty predstavujú zaujímavú kombináciu edukačno – pamäťovej hry, kde úlohou hráčov je zapamätať si špeciálne informácie o živočíchoch či kvetoch. Každý hráč začína hru s piatimi kartami v ruke a jeho úlohou je sa ich čo najskôr zbaviť. Podarí sa mu to len ak si zapamätá špeciálne charakteristiky konkrétneho zvieraťa alebo rastliny na troch kartách, ktoré sa nachádzajú na hernej ploche v stĺpci alebo riadku vedľa seba. Za každú správne odhalenú trojicu môže vyložiť jednu kartu z ruky.

Naše hodnotenie: Výhodou pidikariet je najmä to, že prostredníctvom nich deti nenásilným spôsobom získajú zaujímavé informácie o zvieratách alebo kvetoch, ale tiež možnosť jednotlivé druhy hier navzájom kombinovať a spestrovať si tým každú hernú partiu. Rozmanitosť druhu pidikariet tiež umožňuje prispôsobiť výber balenia záujmu hráča. Informácie, ktoré si hráči musia zapamätať sú stručné, takže s hrou nebudú mať problém ani menší školáci.