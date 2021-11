Klik: Prečo si Unity kupuje firmu, ktorá stvorila Gluma v Pánovi prsteňov

Komentovaný prehľad technologických správ.

Unity kupuje firmu na špeciálne efekty

Nasledovný text pôvodne vznikol pre sesterský newsletter Herný update o hernom priemysle, ktorý vychádza každý štvrtok ráno. Prihlásiť sa na odber môžete tu.

Firma, ktorá stojí za nástrojom na tvorbu hier Unity kupuje časť vizuálneho štúdia Weta za 1.6 miliardy dolárov. Štúdio spoluzakladal Peter Jacskon, lebo pre filmy ako Pán Prsteňov potreboval vytvoriť grafické efekty, na ktoré dovtedy neexistovali nástroje.

Weta vytvorilo napríklad počítačového Gluma, alebo útok tisícovej armády jazdcov. Štúdio spájalo stovky umelcov, ktorí vytvárali podobu efektov a programátorov, ktorí pre umelecký tím stavali nové nástroje.

Časom vznikol napríklad nástroj na poloautomatizované rýchle vytvorenie takmer fotorealistického mesta, alebo nástroj, ktorý umožňoval vytvoriť rýchly náhľad na komplikovanú scénu, ktorá by sa v plných detailoch vykresľovala desiatky minút či hodiny.

Unity si kupuje práve tieto nástroje a inžinierov, ktorí ich vytvorili. Weta sa rozdelí na dve časti, pričom technický talent prejde pod Unity. Firma tieto nástroje časom začlení do svojho populárneho nástroja na tvorbu hier.

Na celej operácii je zaujímavé, že Unity investuje viac ako miliardu aby kúpila nástroje, ktoré potom sprístupní vývojárom bezplatne. Unity si môže stiahnuť a používať ktokoľvek.

Pre firmy od určitej hranice tržieb je Unity spoplatnené, no na získanie nástroja nemusíte dopredu zaplatiť ani cent. Podobný obchodný model ponúka aj najväčší konkurent Unreal Engine.

Obe vývojárske prostredia veľmi rýchlo budujú alebo skupujú (Unreal kúpil napríklad slovenskú firmu Capturing Reality, ktorá sa venuje skenovaniu skutočných budov a predmetov do 3D modelov) nové nástroje na tvorbu komplexných 3D prostredí. Výsledkom je, že aj malé štúdiá dokážu vytvoriť vizuálne komplexné hry.

Rozširovanie nástrojov ako Unity či Unreal otvára možnosti pre vývojárov a rozširuje herný trh o nových tvorcov. Inak povedané, projekt, ktorý by pred desiatimi rokmi potreboval desiatky či stovky vývojárov dnes dokáže vytvoriť aj oveľa menšie štúdio, čo tvorcom nástrojov prináša nových zákazníkov a tržby.

Zároveň je zaujímavé sledovať, ako uvažujú o tom, kam sa celé prostredie uberá.

“Spomeňte si koľko fotiek vznikalo pred desiatimi rokmi. Veľa, ale ak sa pozrieme, kam sa to pohlo za desať rokov, je to mimoriadny skok. Myslím, že sme v tom istom bode pre 3D,” povedal v rozhovore pre TechCrunch viceprezident Unity Marc Whitten.

“Hlavný rozdiel je v tom, že aj pred desiatimi rokmi som si o sebe myslel, že viem spraviť fotku, že dačo viem spraviť v dvoch rozmeroch. Ale v skutočnosti to nie je pravda. Vždy keď stlačíte spúšť fotoaparátu na iPhone, zbehne asi päť miliónov riadkov veľmi sofistikovaného kódu, ktorý zo mňa spraví dobrého fotografa. Pre 3D je to iné, ja by som sa napríklad do modelovania pustiť nevedel. Počas nasledujúcich desiatich rokov musíme spraviť pre 3D to isté. Musíme uchopiť nesmierne komplikovanú technológiu a spraviť z nej prostú vec,” povedal Whitten.

Pixel 6 Pro vs. iPhone 13 Pro vs. Galaxy S21 Ultra

Technologické portály CNET a The Verge porovnávali, ako fotia najnovšie smartfóny od Apple, Google a Samsungu.

Výsledok: Pixel 6 Pro vyhral vo väčšine porovnaní. Ako však Ondrej v podcaste poznamenal, porovnávajú naozaj minimálne rozdiely a vo výsledku všetky tri zariadenia robia veľmi dobré fotky.

Microsoft uviedol nový lacný Surface za 249 dolárov, cieli na školákov

Microsoft predstavil lacný notebook, silno pripomínajúci netbooky spred 10 rokov Surface Laptop SE, ktorý sa bude predávať od 249 dolárov.

Operačným systémom bude zjednodušený Windows 11 SE určený pre študentov a školy a balíkom aplikácií Microsoft 365 vo verzii Education.

Laptop poháňa menej výkonný procesor Intel Celeron N4020, prípadne N4120 vo vyššej verzii, no na jedno nabitie má vydržať až 16 hodín. Ponúka tiež TFT displej s uhlopriečkou 11,6 palca a rozlíšením 1 366 x 768 pixelov.

(The Verge)

Južná Kórea vs. Apple a Google

V auguste Južná Kórea schválila nový zákon zameraný na reguláciu obchodov s mobilnými aplikáciami. Návrh zákona má otvoriť dvere alternatívnym možnostiam nákupu.

Inými slovami, vývojári môžu využívať aj iné spôsoby platby, nielen tie, ktoré im ukladajú obchody s aplikáciami (Apple a Google).

Minulý týždeň oznámil Google zmeny, ktoré vykoná vo svojich možnostiach platieb v aplikáciách v Južnej Kórei, aby vyhovel požiadavkám zákona.

Spoločnosť umožní, aby sa platobné možnosti tretích strán za nákupy v aplikácii zobrazovali spolu s jej vlastným platobným systémom Google Play v aplikáciách pre Android.

Externé platobné metódy však budú tiež s poplatkami, len budú o 4% nižšie ako riešenie od Google.

A potom je tu Apple, ktorý povedal juhokórejskej vláde, že už zákon dodržiava. Samozrejme, Apple si ho len svojsky vyložil.

A tak bude mať posledné slovo Kórejská komunikačná komisia, ktorá pravdepodobne začne vyšetrovanie praktík spoločnosti Apple, čo môže viesť k pokutám pre spoločnosť.

Aby sme pochopili váhavosť Applu, stačí sa pozrieť na príjmy generované z poplatkov v obchodoch s aplikáciami.

V roku 2020 obchod Google Play Store vygeneroval podľa Sensor Tower odhadované tržby z poplatkov vo výške 11,6 miliardy dolárov, zatiaľ čo Apple vygeneroval zo svojho App Store 21,7 miliardy dolárov.

Apple tu môže stratiť oveľa viac a to nielen v Južnej Kórei. Vlády na celom svete sa pozerajú na Kóreu a viaceré už pripravujú veľmi podobné zákony.

(FWIW by David Tvrdon)

Správičky

Súd Európskej únie potvrdil pokutu vo výške 2,42 miliardy eur pre spoločnosť Google. Pokutu udelila Európska komisia (EK) za porušovanie pravidiel hospodárskej súťaže. Podľa súdu Google uprednostňoval svoj porovnávač cien pred inými konkurenčnými službami. Americká spoločnosť sa ešte môže odvolať na Súdnom dvore EÚ. EK udelila Googlu od roku 2017 viacero vysokých pokút, ich celková hodnota doteraz predstavuje viac než 8 miliárd eur. (SME Ekonomika)

Vyskúšali sme Galaxy Z Flip3 5G, skladací smartfón od Samsungu . Z Flip3 je správnou ukážkou, ako má vyzerať koncept skladacieho smartfónu. Namiesto zväčšenia na rozmery tabletu totiž ponúka presný opak – zmenšenie na polovičnú veľkosť. Celé to navyše pôsobí veľmi sexi, zaujímavo a vo svete uniformných smartfónov aj skutočne jedinečne. Samsung sa vybral dobrým smerom, svedčia o tom aj čísla predajov. (SME Tech)

HBO Max by malo na Slovensko prísť už v druhej polovici februára 2022. Pre redakciu Živé.sk to potvrdili dva nezávislé zdroje. Stále však môže prísť k posunutiu termínu, ak by prišlo takéto nariadenie od americkej centrály. Kinohity z produkcie WarnerMedia budú na službe dostupné 45 dní po premiére. Cena služby inde v Európe stojí mesačne €8.99 (HBO Go, ktorú Max nahrádza, stojí 5,99€). (Živé.sk)

Spotify sa vážne púšťa do audiokníh s novou akvizíciou. Na streamovacej službe boli už dostupné nejaké audioknihy, no doteraz to skôr vyzeralo, že Spotify ich pridalo, aby mohli hovoriť, že majú aj tie v ponuke. Avšak celá snaha vyzerá seriózne až teraz akvizíciou spoločnosti Findaway, ktorá poskytuje produkčné audioknižné a distribučné služby. Findaway posyktuje viacero služieb vrátane distribúcie audiokníh na rôzne platformy alebo tvorby audiokníh. Spoločnosť spája autorov s rozprávačmi, čo by sa mohlo stať novým a cenným zdrojom príjmov pre Spotify. (The Verge)

Islandská turistická skupina vytvorila video paródiu na to, ako Mark Zuckerberg predstavil metaverzum.