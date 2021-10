Musíme zásadne pridať, vraví Čaputová o zvládaní boja so zmenou klímy (anketa)

Bolo by dobré posunúť sa v riešeniach skokovo.

Pár dní pred začiatkom dôležitej klimatickej konferencie v Glasgowe sme sa politikov, vedcov a aktivistov opýtali, ako vnímajú klimatickú politiku Slovenska a prečo je podľa nich summit COP26 dôležitý.

Na nasledujúce tri otázky odpovedala prezidentka Zuzana Čaputová, minister Ján Budaj, premiér Eduard Heger, klimatológ Lapin a niekoľkí klimatickí aktivisti:

Robí Slovensko dostatok krokov pri zvládaní klimatickej zmeny?

Čo na Slovensku alebo Slovensku chýba, aby dokázalo úspešne bojovať proti klimatickej zmene?

Aký význam majú konferencie ako COP?

Zuzana Čaputová

prezidentka Slovenskej republiky

Robí Slovensko dostatok krokov pri zvládaní klimatickej zmeny?

Je dobré, že sa hlásime k európskym klimatickým cieľom. Naše stratégie a plány však zatiaľ tento záväzok nereflektujú.

Tam musíme zásadne pridať. Naša nízkouhlíkouhlíková stratégia do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 sa dokončovala v čase, keď sme prijali záväzok uhlíkovej neutrality do roku 2050. Sama uvádza, že bude vo svetle tohto záväzku potrebovať aktualizáciu.

Aj Integrovaný národný energetický a klimatický plán na roky 2021-2030 sa bude musieť aktualizovať v súlade s novým balíkom európskej legislatívy Fit for 55 a posilniť ciele napríklad v oblastiach energetickej efektívnosti, či obnoviteľných zdrojov energie. Skrátka potrebujeme, aby naše politické záväzky boli dôsledne zreflektované aj v našich stratégiách, z ktorých vyplývajú konkrétne verejné politiky.

Čo na Slovensku alebo Slovensku chýba, aby dokázalo úspešne bojovať proti klimatickej zmene?



Potrebujeme konkrétny a reálny plán ako klimatické ciele dosiahnuť. Premietnuť naše ciele do konkrétnych politík a investícii.

Kľúčové bude aj efektívne využiť dostupné zdroje z fondu obnovy. Dlhodobé náklady nečinnosti a odkladania budú potom omnoho väčšie, ako terajšie investície.

Musíme modernizovať a dekarbonizovať na úrovni všetkých sektorov priemyslu, ekonomiky či v spoločnosti. Z tohto pohľadu dobre rozumiem petícii Klíma ťa potrebuje, ktorá volá po komplexnom pláne dosiahnutia uhlíkovej neutrality. Veľké očakávania preto spájam aj s akčným plánom a klimatickým zákonom, ktoré pripravuje rezort životného prostredia.



Aký význam majú konferencie ako COP?



Je to jediné globálne fórum, ktoré má šancu odvrátiť ten najhorší klimatický scenár a dať nám viac času lepšie manažovať negatívne dopady klimatickej zmeny. Bude preto veľmi dôležité, aby sme si tam len nezopakovali známe fakty, ale dohodli sa na konkrétnych záväzkoch.

Myslím si, že budúcnosť sa na túto konferenciu bude pozerať a dúfajme, že nie ako na zlyhanie svetových politikov. Najmä mladí ľudia môžu s klimatickou zmenou pociťovať veľké obavy a je našou povinnosťou dodať im nádej.

Milan Lapin

klimatológ, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzita Komenského Bratislava

Robí Slovensko dostatok krokov pri zvládaní klimatickej zmeny?

Slovensko sa podieľa teraz na globálnej klimatickej zmene menej ako 0,1 percentným podielom.

Z toho vyplýva, že na spomaľovaní globálnej klimatickej zmeny nemôže vyvíjať účinné individuálne aktivity, ale iba také opatrenia, ktoré sú v súlade s medzinárodnými dohovormi. Z tohto pohľadu Slovensko plní zodpovedne prijaté záväzky už od roku 1990.