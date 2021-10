Klik: Google Pixel 6 je vlajková loď firmy s kontroverzným dizajnom

Komentovaný prehľad technologických správ.

23. okt 2021

🎧 Apple špeciál: V utorok sme vydali špeciálny Klik, v ktorom sme priniesli informácie z pondelkového predstavenia nových MacBookov Pro a ďalších noviniek. Krátky prehľad predstavených produktov nájdete v tomto článku.

Google ohlásil nové Pixel 6 telefóny

Google po niekoľkých mesiacoch oficiálne predstavil svoje najnovšie telefóny Pixel 6 a Pixel 6 Pro. Spoločnosť sa zároveň konečne odhodlala a otvorene hovorí o svojej vlajkovej lodi, ktorá sa chce porovnávať s najlepšími v kategórii.

Dobrý prehľad porovnania s konkurenčnými smartfónmi ako iPhone 13, Samsung Galaxy S21 a OnePlus 9 pripravil portál The Verge. Jednou z predností nových telefónov má byť práve cena - Pixel 6 (649 €) a Pixel 6 Pro (899 €).

V nedávnom rozhovore šéf Google Sundar Pichai povedal, že by chceli veľkým hráčom ukrojiť z trhu a získať niekoľko percent pre Pixel.

Jedným z problémov, pre ktoré sa Google doteraz, po vydaní piatich generácii vlastného zariadenia, nestal masovou značkou, bola nedostupnosť zariadení u operátorov a v bežných obchodoch alebo e-shopoch, kde ľudia bežne nakupujú.

To sa má zmeniť, Google začal už po jarnom uvedení Pixelu 6 s kampaňou, ktorá má pokračovať. Spoločnosť tiež hovorí, že telefóny budú predávať všetci hlavní americkí operátori a dostupné budú aj v Best Buy, Amazone, Walmarte, Costco a ďalších.

Najväčšou novinkou Pixelov 6 je čip vlastnej výroby - Tensor. Google tvrdí, že má výkon podobný procesoru Snapdragon 888 od Qualcommu, ktorý sa nachádza v špičkových Android telefónoch. Tensor má špeciálnu výpočtovú jednotku pre umelú inteligenciu.

Asi najviac kontroverzie po predstavení vyvolal tvar telefónov s veľkým kamerovým výbežkom na zadnej strane od kraja až po kraj. Nachádzajú sa v ňom fotoaparáty (50 MPX a 12MPX, v prípade Pro aj 48 MPX telephoto).

Pri predstavení sa Google sústredil na dve nové funkcie telefónov - rýchlejšie diktovanie a možnosť jednoducho vymazať nežiaduce objekty na fotografii.

(The Verge, Wired)

Prečo chce Facebook zmenu názvu spoločnosti

Portál The Verge priniesol cez týždeň správu, ktorú prebrali neskôr takmer všetky médiá po celom svete - Facebook plánuje zmenu názvu.

Pre takýto krok existujú aj v prípade Facebooku objektívne dôvody, no podľa správ z vnútra spoločnosti ide najmä o reputačný problém a jeho riešenie.

Pred niekoľkými rokmi zmenil Google názov materskej spoločnosti na Alphabet a Google sa začlenil ako jedna z dcérskych spoločností. Avšak zmena sa nediala uprostred neutíchajúcich škandálov a odhalení.

Facebook dnes okrem hlavnej sociálnej siete vlastní viacero veľkých globálnych značiek (Instagram, WhatsApp, Messenger, Oculus), ktoré majú aj iné zameranie ako modrá aplikácia, ako Facebook niektorí nazývajú. Dávalo by teda zmysel zmeniť názov materskej firmy na niečo viac neutrálne.

Avšak motivácia spoločnosti je iná, chce začať s čistým štítom a chápe, že pod značkou Facebook to nepôjde, pretože je na ňu napojených historicky veľa škandálov.

Nedávno portál The Information priniesol správu, že spoločnosť musela zmeniť hlasový povel "Hey, Facebook" vo svojich Portal zariadeniach, pretože ich používanosť klesala.

Zmena názvu by mala byť predstavená v najbližších dňoch.

AKTUALIZÁCIA: Z piatka na sobotu vydali viaceré americké médiá reportáže (CNN, NY Times, WSJ, Bloomberg), ktoré sa venujú rôznym prešľapom spoločnosti, vyplývajúcich z uniknutých interných dokumentov. Dokumenty médiám dodala whistleblowerka Frances Haugen, pretože chcela, aby k nim malo prístup viacero médií.

(Platformer)

Správičky

Instagram stráca mladých. Nové zistenia denníka The New York Times naznačujú, že Instagram má posledné dva roky problém s reputáciou medzi mladými ľuďmi, najmä v cieľovke od 13 do 44 rokov. Podľa získaných dokumentov investuje sociálna sieť stovky miliónov do marketingu a cieli najmä na mladších. Napriek tomu aj z interných nepublikovaných výskumov vychádza, že Snapchat, TikTok aj YouTube sú medzi nimi populárnejšie než Instagram. (NY Times)

Porovnanie bezdrôtových slúchadiel . Po vydaní novej generácie AirPods od Apple sme sa pozreli, aké bezdrôtové slúchadlá odporúčajú rôzne technologické weby. Slúchadlá od Apple sa na žiadnom neumiestnili na prvom mieste, iné značky vyrábajú slúchadlá s lepším zvukom, avšak všade bola zmienka, že pre lepšie párovanie s iPhonom odporúčajú kúpu AirPods. Nižšie odporúčanie, ktoré slúchadlá vychádzajú ako najlepšie:

V nedávnom rozhovore šéf Intelu Pat Gelsinger povedal, že Apple má dobré čipy. Zároveň dodal, že chce získať spoločnosť späť ako zákazníka, aby boli v nových zariadeniach v budúcnosti opäť Intel čipy. (Axios)

Reklamnému biznisu Apple sa darí po ochromení dát pre konkurenciu. Vyplýva to z analýzy, ktorú publikoval denník Financial Times. Denník sa pozrel na zmeny v pomere, v ktorom jednotlivé reklamné systémy prinášali stiahnutia cez App Store. Kým pred rokom bol na prvom mieste Facebook, po zavedení App Tracking Transparency v systéme iOS sa na prvé miesto dostali reklamy v samotnom App Store. (Financial Times)

Twitter kúpil četovaciu aplikáciu Sphere mladého Slováka. Súčasťou akvizície je aj prechod Tomáša Halgaša s tímom do Twitteru. (SME Ekonomika)

Recenzia Surface Duo 2. Známy technologický MKBHD si myslí, že druhá generácia skladacieho telefónu od Microsoftu je krok vedľa a pochybuje, či môže aktuálny tvar obstáť v konkurencii iných skladacích zariadení.