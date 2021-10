Ohováranie aj hrozby smrťou. Akým vyhrážkam čelia slovenskí vedci?

Odpovedajú Čekan, Krčméry či Betáková.

19. okt 2021 o 17:51 Renáta Zelná

Urážky, osočovanie aj hrozby, že im niekto ublíži. Kým sa spoločnosť borí s treťou vlnou pandémie covidu, vedci musia riešiť aj nenávistné reakcie.

Niektorí len cez internet, iní sa s hrozbami stretli aj na ulici.

Opýtali sme sa slovenských vedcov:

Stretli ste sa s negatívnymi reakciami či priam vyhrážkami pre vaše vyjadrenia do médií o covide-19? Ako ste vyhrážky riešili a ovplyvnili nejako vašu prácu a ochotu vyjadrovať sa pre verejnosť?

Boris Klempa,

virológ, Virologický ústav BMC SAV

S negatívnymi reakciami som sa určite stretol, avšak vo výrazne menšej miere ako niektorí moji kolegovia.

Predpokladám, že je to najmä tým, že nie som aktívny na sociálnych sieťach, a teda nie som taký ľahký terč. Občas si pri sporadickej kontrole spam adresára nájdem aj nepekné e-maily.

Na sociálnych sieťach dostala vulgárne odkazy aj moja manželka. Nikdy to však neboli vyslovene vyhrážky, pre ktoré by som sa cítil ohrozený. Neriešil som ich nijako inak ako len blokovaním kontaktu. Musím však povedať, že dostávam aj pozitívnu spätnú väzbu od neznámych ľudí, a to vždy poteší a povzbudí.

Taktiež priamo osobne, fyzicky niekde na ulici som sa nestretol s negatívnymi reakciami. Osobné reakcie som našťastie zažil zatiaľ vždy len pozitívne a bolo to vždy veľmi milé a povzbudzujúce, aj keď som tiež zostal v prvej chvíli strnutý, lebo som očakával aj možnú nepríjemnú situáciu.

Aj keď mám v tomto šťastie, veľmi citlivo vnímam útoky na svojich kolegov. Je to skutočne niečo neakceptovateľné a mimoriadne smutné. Človek chvíľami podlieha skepse a je z toho demotivovaný, ale snažím sa nepripúšťať si to a nenechať sa tým v práci ovplyvniť. Rovnako to neovplyvnilo moju ochotu vyjadrovať sa do médií, skôr naopak.

Vladimír Krčméry,

lekár, vedec a odborník na tropickú medicínu

Útoky začali od októbra 2020, keď sme začali zdôrazňovať vtedy dostupné spôsoby boja proti covidu ako rúška a testovanie. Najprv to boli ohovárania, ktoré spochybňovali odbornosť moju a aj kolegov.

Napríklad niektoré weby písali, že nemáme kvalifikáciu z infektológie a z ošetrovateľstva, respektíve, že ani nie sme lekári.

Potom, že som v Afrike očkoval opitý a podobne. Vtedy som koncom roka podal dve civilné žaloby na ochranu osobnosti.