Quake je originál, ktorý zabaví aj po rokoch (recenzia)

Pre fanúšikov povinnosť, pre mladých hráčov klasika, ktorú možno neocenia.

20. okt 2021 o 17:02 Matúš Paculík

Hodnotenie 8 / 10 Quake Páči sa nám: pre pamätníkov skvelá zábava podpora pre 4K rozlíšenie a 120 fps na moderných konzolách cena dostupnosť na všetky moderné konzoly Nepáči sa nám: drobné technické problémy

Hru na recenziu poskytla spoločnosť Cenega

Návraty do minulosti ďalekej desiatky rokov nie sú vždy úplne dokonalé. To, čo si pamätáme ako dokonalú a úchvatnú zábavu, už nemusí byť na dnešné pomery nič úžasné. Hry sa posledné desiatky rokov vyvíjali v každom smere, či už po stránke grafiky, herných mechanizmov, alebo podania príbehu.

Dnes nám hry zaberajú na diskoch stovky gigabajtov dát, obsahujú hodiny príbehových sekvencií, extrémne detailné textúry a grafiku, ktorá sa približuje realite.

Dokáže v súčasnosti obstáť hra, ktorú sme sa hrali na počítačoch pred štvrťstoročím? Pripomenuli sme si ju na modernom počítači s veľkým 32-palcovým monitorom a na najnovšej hernej konzole.

Revolučná hra so skvelou hudbou

Quake je dnes legendou z viacerých dôvodov. Na jej tvorbe sa totiž podieľalo hneď niekoľko známych mien z herného biznisu, ako sú John Carmack, John Romero a American McGee.

Hudbu k hre vytvoril Trent Reznor z kapely Nine Inch Nails, pričom sa tu objavila aj špeciálna zbraň vrhajúca klince spolu so zásobníkmi označenými skratkou NIN.

Hra konceptom nadväzovala na veľký úspech svojho predchodcu Doom a vyšla v čase, keď hráči mali v obľube 3D akčné hry. Nekupovali sme si ich vtedy online, navyše boli drahé, dostupné len v niekoľkých obchodoch a vývojári nás lákali shareware verziami.

Quake si tak hráči mohli vyskúšať za zlomok ceny a následne kódom odomknúť jej plnú verziu. Na prelomenie tejto ochrany sa dlho nečakalo a firma od tohto systému predaja radšej rýchlo upustila.

Vývoj hry sprevádzalo množstvo problémov, či už spôsobených poddimenzovaným stavom vývojárov, alebo silnými osobnosťami, ktoré nepoznali slovo kompromis. Dokonca ešte tesne pred dokončením vývoja hrozilo, že sa hra bude nakoniec distribuovať bez hudby.

Bol Quake nakoniec úspešný? Ak by sme odpoveď hľadali len v číslach predajov, tak zrejme nie. Veľká miera pirátstva spôsobila, že bola nakoniec len šestnástou najlepšie predávanou hrou počas svojho prvého roku.

Za dlhé roky si však dokázala okolo seba vybudovať obrovský kult a veľký zástup fanúšikov. Podarili sa aj ďalšie pokračovania, či už vynikajúci druhý diel, alebo zásadne odlišný tretí, určený na hru viacerých hráčov.

Hra je temná, s minimom svetla. (zdroj: Matúš Paculík)

Akcia, samá akcia

Zlepšená verzia hry obsahuje nielen pôvodný obsah, ale aj rozšírenia The Scourge of Armagon, Dissolution of Eternity a Dimension of the Past. Okrem nich je tu ešte pár ďalších rozšírení, takže hra má veľký význam aj pre tých, ktorí doteraz hrali len základnú verziu hry.