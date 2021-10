Staroveká vinárska veľmoc. V Izraeli odkryli vinárstvo staré 1500 rokov

Komplex sa nachádza v izraelskom meste Javne.

12. okt 2021 o 12:23 ČTK

JAVNE. Izraelskí archeológovia odkryli rozsiahle vinárstvo, ktorého vek odhadujú na 1500 rokov. V komplexe, ktorý sa nachádza v meste Javne, našli päť lisov na víno, sklady, pece, v ktorých sa vypaľovali hlinené skladovacie nádoby a desaťtisíce keramických úlomkov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Objav podľa izraelského pamiatkového úradu svedčí o tom, že Javne bolo v byzantskom období vinárskou veľmocou. Bádatelia odhadujú, že zariadenie mohlo ročne vyprodukovať asi dva milióny litrov vína.

Jon Seligman, ktorý bol jedným z vedúcich vykopávok, povedal, že víno bolo známe ako gazské víno a vyvážalo sa do širokého okolia. Bádatelia sa domnievajú, že hlavná výrobňa tejto značky vína sa nachádzala práve v Javne.

"Bolo to ľahké biele výberové víno, ktoré sa vyvážalo do mnohých krajín po celom Stredomorí," povedal Seligman. Dodal, že víno sa okrem iného vyvážalo do Egypta, Turecka, Grécka a možno tiež do Talianska.

Seligman tvrdí, že víno v tej dobe nebolo len dôležitým tovarom pre export a zdrojom potešenia, ale tiež významným zdrojom živín a bezpečnou alternatívou k vode, ktorá bola často kontaminovaná.

Komplex v Javne bol podľa izraelských úradov odhalený v priebehu uplynulých dvoch rokov pri vykopávkach v rámci projektu rozvoja mestečka, ktoré leží južne od Tel Avivu.