Ženy neznášajú vodičov používajúcich mobilné telefóny za volantom

2. feb 2002 o 20:19 ©TASR 2002

Londýn 2. februára (TASR) - Ženy na mužoch - vodičoch najviac hnevá používanie mobilných telefónov za volantom, vyplýva z výsledkov najnovšieho prieskumu spoločnosti Autonational Rescue.

Ženy tiež neznášajú, keď vodiči nepoužívajú smerovky a v aute im hrá príliš hlasná hudba. Podľa výsledkov prieskumu sa príslušníčky nežnejšieho pohlavia najväčšmi obávajú opitých motoristov, vodičov obľubujúcich rýchlu jazdu a šoférov, ktorí nepoužívajú bezpečnostné pásy.

"Je povzbudzujúce vidieť, koľko bezpečnostných aspektov sa dáva do popredia, predovšetkým mobilné telefóny. Nie je to však len problém mužov, vodičky to robia tiež," tvrdí hovorkyňa spoločnosti.

