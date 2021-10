Test: nový iPhone je stále rovnaký, ale nikomu to neprekáža

Hodnotenie 9 / 10 iPhone 13 Pro Páči sa nám: konštrukcia a dizajn 120 Hz OLED displej špičkový fotoaparát možnosti záznamu videa výkon Nepáči sa nám: cena vyššia hmotnosť KÚPIŤ NA ALZA.SK ZA 1 149 €

Produkt na test poskytla spoločnosť Telekom

Ako by sme mohli zadefinovať najlepší smartfón na trhu? Je to ten s najvyšším výkonom, ten, ktorý má najlepšie technické parametre, najviac funkcií alebo robí najdokonalejšie fotografie? Pre fanúšikov Apple je to väčšinou iPhone, aj keď z čisto papierových parametrov jeho kúpa nemusí byť najvhodnejšou.

Nový iPhone 13 Pro navyše v mnohých smeroch len dobieha konkurenciu, či už je to pri rýchlejšom 120 Hz displeji alebo makrofotografii. V ďalších veciach za konkurenciou stále zaostáva, veď na nabitie stále čakáme dlho a priblíženie pri fotení je veľmi obmedzené.

iPhone je však o zážitku a pohodlí, či skôr spoľahlivosti pri používaní. Prežili sme s ním preto týždeň a vyskúšali, či dokáže konkurovať aj technologicky vyspelejšej konkurencii.

Vyzerá stále rovnako

Majitelia smartfónov od série iPhone X sa zásadnej zmeny dizajnu nedočkali, aj keď po rokoch sú už na správanie Apple asi zvyknutí. Firma sa overeného vzhľadu vždy drží aj niekoľko generácií a iPhone 13 nie je výnimkou.

Overená kombinácia kovového rámu a skla je na nerozoznanie od tej minuloročnej, jediná, aspoň trochu viditeľná zmena, sa dá nájsť pri fotoaparáte. Je trochu väčší a viac vyčnievajúci. Zvyšok je prakticky totožný, teda ak do toho nepočítame o pár milimetrov posunuté tlačidlá.