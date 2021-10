Zem mohla Mesiac naťahovať. Preskúmali čínske vzorky lunárnych hornín

Vzorky hornín priniesla misia Čchang-e 5.

8. okt 2021 o 14:31 Renáta Zelná

Záber z landeru Čchang-e 5 na Mesiaci. (Zdroj: Chinese National Space Agency Lunar Exploration and Space Engineering Center)

Kedy na Mesiaci naposledy tiekla láva?

Keby ste sa to opýtali astronómov pred niekoľkými mesiacmi, väčšina by vám odpovedala: pred tromi miliardami rokov. Že krátko na to sa Mesiac stal našim tichým a neaktívnym spoločníkom, ako ho poznáme dnes.

No kúsky lunárnych hornín, ktoré na konci minulého roka priniesla na Zem čínska misia Čchang-e 5, odhaľujú iný príbeh.

Mesiac bol podľa nového výskumu v časopise Science vulkanicky aktívny aj pred dvomi miliardami rokov. Vtedy na Zemi už existoval viacbunkový život.

Príliš hladký

Vedci teraz hútajú, čo mohlo aktivitu našej prirodzenej družice poháňať. Mesiac vznikol pred zhruba 4,5 miliardami rokov a spočiatku sa na ňom odohrávala vulkanická aktivita.