Klik: Amazon urobil zbytočného robota, rieši neexistujúce problémy

Komentovaný prehľad technologických správ.

2. okt 2021 o 6:59 Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka, Denisa Žilová, Jana Maťková

Vypočujte si podcast Klik

https://embed.podcasts.apple.com/us/podcast/klik-184-amazon-novinky-robot-astro-echo-show-15-glow/id1348382304?i=1000537280368&itsct=podcast_box_player&itscg=30200&ls=1&theme=auto

Počúvajte cez: Apple podcasty | Google podcasty | Spotify | RSS

Amazon novinky

Amazon tento týždeň predstavil nové produkty. Aj tentokrát oznámil veľa produktových noviniek a jednu kontroverznú vec, domáceho robota Astro.

Dobrý prehľad noviniek nájdete nižšie vo videu od CNET.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/uz6iQRVepq0

Spomedzi noviniek vyberáme pár, ktoré nás zaujali a pochopiteľne, najviac času sme strávili diskusiou o existencii domáceho robota Astro.

Ide v podstate o trojkolesového robota veľkosti robotického vysávača (nie, Astro nevysáva) s mikrofónmi, kamerami a obrazovkou.

Astro je na prvý pohľad rozkošný robot, výrazmi pripomínajúci Wall-Eho z rovnomennej pixarovky, avšak na rozdiel od neho je jeho užitočnosť veľmi otázna, lebo nerieši reálne problémy.

Podľa Amazonu slúži na stráženie domácnosti, vie byť spoločníkom pre osamelých ľudí, ale vie slúžiť aj ako pohyblivý videokonferenčný systém. Všetko problémy, ktoré riešia iné technológie lepšie, efektívnejšie aj lacnejšie.

Tesne po uvedení robota zverejnil portál Motherboard správu na základe uniknutých dokumentov a výpovedí inžinierov, ktorí na projekte pracovali. Výsledok: Astro nie je pripravený na masový predaj, a ak máte doma schody, tak mu nič nezabráni, aby sa z nich pokúsil spadnúť. Firma v reakcii povedala, že inžinieri opisujú problémy, ktoré sa už podarilo vyriešiť.

Astro bude stáť bezmála tisíc dolárov a nie je jasné, ako užitočný robot vlastne bude. Len málo domácností potrebuje mať doma neustály monitoring. Na komunikáciu či prehrávanie hudby zas nepotrebujete robota za tisíc dolárov. Je ťažké odhadnúť, na čo vlastne Astro slúži - teda okrem toho, aby z domácnosti zbieral údaje pre dátových analytikov a umelé inteligencie Amazonu.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/sj1t3msy8dc

Popri Astrovi Amazon oznámil po roku aj spustenie predaja lietajúceho domáceho drona s dokovacou stanicou. Zariadenie za 250 dolárov vie vypustiť drona, ktorý poletuje po domácnosti a monitoruje okolie. Keď mu dochádzajú batérie, priletí do dokovacej stanice aby sa nabil. Opäť nie je jasné, prečo by bežná domácnosť potrebovala podobné monitorovanie.

Medzi zaujímavé, a užitočné zariadenia, ktoré spoločnosť predstavila patrí napríklad domáci 15-palcový tablet Echo Show 15. Môže byť zavesený, slúžiť ako inteligentná obrazovka pre všetkých členov domácnosti.

Firma oznámila fitnes náramok za 80 eur či interaktívny tablet s projektorom určený pre deti.

Amazon novinky predstavené počas jesenného uvedenia nových produktov. (zdroj: Amazon)

(The Verge)

Kauza Facebook Files pokračuje

Denník Wall Street Journal pokračuje vo zverejňovaní uniknutých dokumentov z Facebooku. Cez týždeň sme sa dozvedeli, že ide o tisícky strán dokumentov. Rovnaké dokumenty obdržal aj kongres.

Medzičasom pred kongresom vypovedala Antigone Davis, globálna šéfka bezpečnosti Facebooku. Tentokrát boli členovia komisie dobre pripravený a kládli správne otázky, avšak Davis na väčšinu z nich neodpovedala.

Novinári a analytici diskutujú, či kauza Facebook Files dosahuje veľkosť Cambridge Analytica a niektorí sa už začínajú prikláňať k verzii, že ide o porovnateľne veľkú kauzu, ak nie väčšiu.

(NY Times)

Zjednotené USB ako príkaz EÚ: Áno alebo nie?

Európska komisia navrhuje, aby sa úplne zjednotili nabíjacie porty pre mobilné telefóny, ktoré sa predávajú v Európskej únii. Všetky zariadenia by mali používať univerzálny USB-C konektor.

Takmer všetci výrobcovia mobilov a prenosnej elektroniky moderný konektor už používajú, alebo sa naň chystajú prejsť keď z už zastaraného micro-usb štandardu. Výnimkou je Apple, ktoré tvrdí, že je dôležité aby mohlo používať vlastný konektor, lebo jej to umožňuje inovovať (Apple neumožňuje svoje konektory používať iným výrobcom). V praxi si používatelia mobilov od Apple musia kupovať iné kábliky ako všetci ostatní.

Problém je, že Apple, na rozdiel od konzorcia zastrešujúceho vývoj USB, svoj štandard využívaný pri mobiloch aktívne neposúva ďalej.

Zjednotenie štandardu dáva zmysel. Znižuje množstvo odpadu a zjednodušuje život pre používateľov. Fakticky sa dnes naozaj používa len štandard USB a Lightning od Applu.

Zároveň ale môže byť nebezpečné, aby mal celý ekonomický blok zákonom ustanovený konkrétny druh prípojky. Nie je pravdepodobné, že by vznikol konkurent USB štandardu, no každý ďalší zákon znižuje šancu, že na trh môže prísť nové a efektívnejšie rozhranie. Dnes to nie je realistická predstava, no ustanovovať do regulácie konkrétne technologické rozhranie v rýchlo sa meniacom odvetví so sebou nesie riziká.

(SME Svet)

Správičky

Škrečok obchoduje s kryptomenami lepšie ako ľudia. Pán Goxx je škrečok, ktoré klientu premenil jeho majiteľ na obchodnú kanceláriu. Každý deň, keď vstúpi do kancelárie, začne na Twitchi priamy prenos a jeho účet na Twitteri informuje sledovateľov: Pán Goxx začal obchodovať. Pomocou kolieska kolieska vyberá, s ktorou kryptomenou by chcel obchodovať a prelezením cez dva tunely: jeden na kúpu a jeden na predaj uskutoční akciu. Za projektom sú dvaja finančníci z Nemecka. (BBC)

Kancelária pána Groxxa. (zdroj: Groxx capital)

Najlepšie slúchadlá do $100. Magazín Wired zverejnil užitočný prehľad rôznych druhov slúchadiel do sto dolárov. (Wired)

Nový seriál Netflixu Squid Game sa môže stať najpozeranejším a predbehnúť aj Witchera. Povedal to na nedávnej konferencii šéf streamovacej platformy Ted Sarandos. (Vulture)