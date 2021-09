Klik: Microsoft chystá veľmi čudný laptop

Komentovaný prehľad technologických správ.

25. sep 2021 o 7:43 Ondrej Podstupka, Dávid Tvrdoň, Denisa Žilová

Microsoft novinky

Druhý pokus o skladací telefón sa Microsoftu môže podariť. Firma tento týždeň obnovila takmer celú hardvérovú radu Surface.

Kým hybridný tablet Surface Pro 8 a jeho malý bratranec Surface Go 3 predstavujú prevažne vítané zlepšenia výkonu a hardvéru, skladací telefón Surface Duo 2 sa pokúša o reparát.

Dobrý prehľad noviniek nájdete vo videu z The Verge, no telefón si zaslúži extra pozornosť.

Prvá verzia skladacieho telefónu Surface Duo bola krásne zariadenie, ktoré ale nespĺňalo základné požiadavky na mobilný telefón. Hlavným problémom bol mizerný fotoaparát, k čomu sa pridali problémy so softvérom a slabší procesor.

Nová verzia, ktorú firma začne predávať v októbri, sa vzdala ideálneho dizajnu, ale pokúša sa byť lepším telefónom.

Microsoft zlepšil fotoaparát, čo ale znamená, že na zadnej strane telefónu pribudol kamerový výrastok a mobil sa tak nedá úplne otvoriť.

Ak ho chcete používať ako zariadenie s jednou obrazovkou, ostane medzi oboma stranami telefónu medzera.

Microsoft Surface Duo 2 (zdroj: Microsoft)

Dizajn to pekný nie je, ale fungovať bude a do výrastku sa dá vstavať civilizovaný foťák. Či sa to aj naozaj podarilo, uvidíme v recenziách, no je vidno, ži firma je ochotná robiť kompromisy pri dizajne.

Rovnako pri stabilite softvéru budeme musieť čakať na recenzie a dlhodobé skúsenosti, no tu tradícia hovorí, že nakoniec to bude fungovať. Otázka je, či už pri tejto verzii, alebo až pri nasledujúcej.

Druhou zaujímavou vecou je Surface Laptop Studio. Zvláštny laptop, ktorého obrazovka je na dvoch kĺboch a dokáže sa poskladať tak, aby prekryla klávesnicu a takmer vodorovne sa dorovnala s telom zariadenia.

V princípe sa laptop so slušným výkonom vie premeniť na grafický tablet, čo teoreticky umožňuje grafickým dizajnérom nosiť so sebou stroj dosť výkonný na to, aby na ňom mohli plnohodnotne pracovať v teréne aj doma.

Ak by podobný stoj spravilo Apple, grafici by zaň asi dali pol prsta pravej ruky. Uvidíme, ako sa mu bude dariť pod značkou Microsoftu.

Surface Laptop Studio (zdroj: Microsoft)

(The Verge)

Facebook ukázal aktualizáciu svojich smart home produktov Portal

Facebook pridal novú verziu zariadení, prenosný Portal Go so vstavanou baterkou a aktualizovanú podobu Portal+, ktorý prvýkrát predstavil v roku 2019. Nové zariadenia sa budú predávať za 199 dolárov, respektíve 349 dolárov.

Podľa odhadov analytickej spoločnosti IDC sa v roku 2020 predalo Portal zariadení okolo 600-tisíc. Pre porovnanie, Amazon v jednom kvartáli predá približne 10 miliónov svojich smart home zariadení.

Niežeby zariadenia od Facebooku neboli kvalitné, veľa recenzií chválilo aj predošlé generácie, problémom je značka výrobcu a jeho dôvera. Ak si majú zákazníci vybrať, pri smart zariadeniach skôr dôverujú spoločnostiam ako Amazon a Google.

Facebook chce ale ponúkať zariadenia pre firmy do konferenčných miestností a pre videohovory medzi zamestnancami cez špeciálny program. V rámci neho nebude potrebné zariadenia aktivovať Facebook alebo WhatsApp účtom.

(Facebook, The Verge)

Prečo Litva zakazuje čínske telefóny?

Litovské ministerstvo obrany odporučilo občanom, aby sa vyhli nákupu čínskych mobilných telefónov, dokonca oznámili, aby vyhodili tie, ktoré majú teraz.

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti ministerstva obrany totiž zistilo, že vlajkové smartfóny od Xiaomi predávané v Európe majú v sebe zabudovanú cenzúru. Firma na odhalenie nereagovala.

Smartfóny od Xiaomi môžu podľa správy bezpečnostného orgánu detegovať a cenzurovať výrazy ako „slobodný Tibet“, „nech žije nezávislosť Taiwanu“ alebo „demokratické hnutie“. Táto možnosť je síce pre krajiny v regióne Európskej únie vypnutá, ale dá sa kedykoľvek na diaľku zapnúť.

„Naše odporúčanie je nekupovať nové čínske telefóny a čo najskôr sa zbaviť tých, ktoré vlastníte,“ vyjadril sa pre médiá štátny tajomník ministerstva obrany Margiris Abukevičius.

V správe Národného kybernetického centra sa tiež uvádza, že telefón Xiaomi odosiela šifrované údaje o využití telefónu na server v Singapure.

Bezpečnostnú hrozbu identifikovali aj v smartfóne od spoločnosti Huawei, naopak, ďalší čínsky výrobca OnePlus v teste obstál.

„Ide o dôležité zistenie nielen pre Litvu, ale pre všetky krajiny, ktoré používajú zariadenie Xiaomi,“ uvádza centrum vo svojej správe.

Nová správa litovského ministerstva obrany vyostruje už tak napäté vzťahy medzi Vilniusom a Pekingom. Čína ešte v auguste vyzvala Litvu, aby stiahla svojich diplomatov z Pekingu, a ohlásila odchod čínskych predstaviteľov z Vilniusu.

Stalo sa tak po tom, čo diplomatická misia Taiwanu oznámila, že v Litve otvorí Taiwanskú reprezentačnú kanceláriu. Čína, ktorá si Taiwan nárokuje a neuznáva jeho suverenitu, takýto postup vníma ako hrubú urážku.

V iných krajinách kancelárie Taiwanu na označenie používajú názov hlavného mesta Taj-pej, aby sa tamojšie vlády vyhli konfliktu s Čínou.

(SME Svet)

Zabudnuté správy z predminulého Kliku:

Súkromnú e-mailovú službu ProtonMail ostro kritizovali používatelia potom, ako odovzdala informácie o IP adrese francúzskeho aktivistu. Údaje boli vyžiadané ako súčasť širšieho vyšetrovania skupiny klimatických aktivistov, ktorí obsadili niekoľko bytov a obchodných priestorov v Paríži. ProtonMail sídli vo Švajčiarsku, nepodlieha požiadavkám Francúzska ani EÚ. Spoločnosť však musí rešpektovať požiadavky švajčiarskych súdov, kde francúzska polícia mohla podať žiadosť pomocou Europolu. Šéf ProtonMailu vydal k prípadu vlastné stanovisko.(TechCrunch, The Verge)

WhatsApp dokáže prečítať niektoré z vašich správ, ak ich príjemca nahlási. Aj napriek end-to-end šifrovaniu. Uvádza to vo svojom reporte ProPublica. (Gizmodo)

Správičky

Vyšiel iOS 15 pre iPhony, iPadOS 15 pre Apple tablety a watchOS 8 pre hodinky. Nižšie video od Wall Stret Journalu, v ktorom ukazujú top 10 zmien v iOS 15. (Wired)

Amazon ukázal nové Kindle Paperwhite zariadenia. Ide o tri nové verzie - klasická Kindle Paperwhite, Paperwhite Kids Edition a Paperwhite Signature Edition. Všetky modely dostali nový procesor, väčšiu 6,8-palcovú obrazovku a 10-týždňovú výdrž batérie, podporu teplého svetla a nové nabíjanie cez USB-C. (CNBC)

Európska komisia navrhla legislatívu, ktorá by zjednotila používanie nabíjacích konektorov USB-C. Túto technológiu si už osvojilo mnoho výrobcov. Medzi nich však zatiaľ nepatrí Apple, ktorý odoláva snahám EÚ. Zariadenia iPhone majú vlastný nabíjací port Lightning. Komisia uviedla, že bežný človek žijúci v EÚ vlastní najmenej tri nabíjačky a pravidelne používa dve, ale 38 percent ľudí uvádza, že si minimálne v jednom prípade nemohli nabiť telefón, pretože nenašli kompatibilnú nabíjačku. EÚ chce novou legislatívou taktiež obmedziť 11-tisíc ton elektronického odpadu, ktorý Európania každoročne vyhodia. „Vďaka nášmu návrhu budú európski spotrebitelia môcť používať jednu nabíjačku pre všetku svoju prenosnú elektroniku, čo je dôležitý krok k zvýšeniu pohodlia a zníženiu odpadu,“ vyhlásil komisár pre vnútorný trh Thierry Breton. Proti nápadu sa zdvihla vlna nevôle na sociálnych sieťach. (SME Ekonomika)

Vyšli recenzie na Fitbit Charge 5. Magazín Wired novú generáciu smarthodiniek chváli. Naopak portál The Verge hovorí o kroku späť, keďže hodinky nemajú fyzické tlačidlo.

Apple TV+ zverejnilo prvý diel seriálu Nadácia natočeného podľa diela Isaaca Asimova. Prvé recenzie chvália najmä vizuálnu podobu a spracovanie sveta, menej ocenili uchopenie príbehu, ktoré sa zdalo v prvých dieloch viacerým chladné, čo sa však môže zmeniť v nasledujúcich dieloch. Ondrejova recenzia: Nadácia je OK. (NY Times, The Verge, The Guardian, Variety)