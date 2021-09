Zbyněk Kubáček: Nehľadám vtipy, ktoré by som vypĺňal matematikou

Vystúpi na Európskej noci výskumníkov.

20. sep 2021 o 17:30 Renáta Zelná

Jeho nešťastnou povahou je, že občas urobí nemiestny vtip. Možno aj preto majú vysokoškolské prednášky matematika ZBYŇKA KUBÁČKA na youtube státisíce pozretí.

„Nie je to tak, že by som pri pripravovaní prednášky najskôr vyhľadával vtipy a medzi ne nejako vkladal matematiku,“ hovorí v rozhovore pre denník SME. Matematiku má rád, a preto sa ju snaží priblížiť aj iným.

Kubáček v rozhovore hovorí aj o tom, prečo je dôležité nemať k matematike odpor a prečo je problém vyučovanie založené iba na drilovaní.

Máte obľúbenú matematickú záhadu alebo nejaký zdanlivo neriešiteľný problém?

Nemám. Súvisí to možno s tým, že ma baví veciam porozumieť. Nielen v matematike existuje silný prúd súťaživosti. Kto niečo najrýchlejšie vyrieši. Ja z tohto prúdu nie som a neoslovuje ma to.

Ľudí zaujímajú takéto matematické záhady, ale zároveň existuje povera, že veľa ľudí už v škole matematiku nemá rado a nevedia, načo im v živote bude.

Matematik Zbyněk Kubáček vystúpi v online štúdiu Noci výskumníkov s prednáškou Na čo (bolo) treba presne rysovať?

Otázne je, či ich v tom viac oslovuje slovo matematická, alebo slovo záhada. Ja si myslím, že je to skôr to druhé. Keby sme chceli ľudí prilákať k matematike cez takéto matematické záhady, asi by to nezabralo. Len čo dôjde na ich riešenie, je to makačka.

Niekedy je aj vysvetlenie riešenia takéhoto problému ťažko pochopiteľné. Aby mohol mať človek potešenie, že do toho vidí, musí tomu rozumieť.

Je v matematike hranica, za ktorou ju už bežný človek nemôže pochopiť, aj keby sa akokoľvek učil?

Ktokoľvek sa bude matematikou dostatočne dlho zaoberať a bude mať chuť a motiváciu sa ňou zaoberať, tak ju vie pochopiť. Niektoré ťažké veci však vyžadujú veľa času. Nemyslím si, že v matematike je niečo neprístupné, ale to, že vyžaduje dlhé štúdium, sa dostáva do rozporu s pojmom bežný človek. Bežný človek na to nemá čas.

Rozdiel medzi géniom a obyčajným matematikom je napríklad aj v rýchlosti. Na čo bežný matematik potrebuje rok, génius možno zvládne za štyri minúty. Potom je jasné, že ak má bežný matematik k dispozícii iba jeden život, nemôže zvládnuť to, čo dokáže génius.

Náročnejšia matematika je teda iba pre vyvolených ľudí?

Ak vyvolených chápeme ako ľudí, ktorí do nej boli ochotní investovať dostatok času, aby matematike porozumeli. Veľmi veľa matematických výsledkov sa dá vysvetliť bežnejším jazykom.