Astronauti by si mohli na Marse stavať domy z prachu a krvi

Preprava stavebného materiálu na Mars by bola astronomický drahá.

18. sep 2021 o 10:32 ČTK

MANCHESTER. Preprava jednej tehly na Mars môže stáť aj viac ako milión libier, výstavba kolónie na červenej planéte by sa preto mohla vyšplhať na astronomickú čiastku.

Vedci z univerzity v Manchestri ale prišli so spôsobom, ako vyrobiť betónu podobný stavený materiál z látok dostupných na mieste. Kombinuje kozmický prach s krvou a ďalšími telesnými tekutinami. Štúdiu zverejnili v odbornom časopise Materials Today Bio.

Prach z Marsu či Mesiaca sa podľa výskumníkov môže zmiešať s proteínom zvaným albumin, ktorý sa nachádza v krvnej plazme. Vzniknutý materiál nazvaný AstroCrete má podobnú pevnosť v tlaku ako bežný betón.

Zmiešaním prachu s močovinou, ktorá sa okrem moču nachádza aj v slzách či pote, môže pevnosť zvýšiť až o 300 percent, uvádzajú vedci.

S použitím tejto technológie by skupina šiestich astronautov mohla pri dvojročnej misii na Marse vyrobiť okolo 500 kilogramov špeciálneho betónu. Pokiaľ by ho použili ako maltu pre vrecia s pieskom či tehly vyrobené iba z marťanského prachu, každý astronaut by potom dokázal vyrobiť dostatok materiálu na rozšírenie obydlia pre ďalšiu osobu. S každou misiou by sa tak veľkosť marťanskej kolónia zdvojnásobila.

Koncept použitia krvi pri výrobe stavených materiálov nie je ničím novým - krv zvierat sa u skôr používala ako spojivo do malty.

"Je úžasné, že takáto zásadná výzva vesmírneho veku môže nájsť riešenie na základe inšpirácie stredovekými technológiami," uviedol výskumník Aled Roberts, ktorý sa na štúdii podieľal.

Vedci sa o vývoj vhodného, betónu podobného materiálu pre prípadnú výstavbu kolónií na Marse pokúšali už niekoľkokrát, upozornil Roberts. "Nikdy nás ale nenapadlo, že odpoveď je po celú dobu v nás," dodal.