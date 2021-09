V minulosti spôsobilo hladomor. Prúdenie vzduchu sa zmení, ak neznížime emisie

Polárny prúd spôsobuje aj záplavy.

24. sep 2021 o 20:05 Renáta Zelná

BRATISLAVA. V štrnástom storočí nastali pre Európu ťažké časy a jej stredovekí obyvatelia často hladovali. Jeden z hladomorov spôsobili zmeny v dôležitom atmosférickom prúdení, ktoré aj v súčasnosti významne ovplyvňuje počasie v Európe.

Hoci je prúdenie dnes celkom stabilné, nová štúdia naznačuje, že by sa mohlo posunúť viac na sever. Spôsobilo by to dramatické zmeny v zrážkach a následné suchá a záplavy.

K tejto zmene by mohlo dôjsť zhruba okolo roku 2060 za predpokladu, že ľudia vôbec neznížia svoje emisie, naznačuje štúdia v časopise PNAS.

Historické kalamity

Severné atlantické (polárne) dýzové prúdenie je stály pruh rýchlych vetrov smerujúcich zo západu, ktoré ovplyvňujú klímu na severnej pologuli.