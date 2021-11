Vyskúšali sme náhradu za Google fotky

Domáci cloud môžete mať aj vo vašej obývačke.

2. nov 2021 o 15:51 Matúš Paculík

Už žiadne tlačenie fotografií, ukladanie do albumov a ich prezeranie, len keď príde návšteva. V ére smartfónov a všade dostupného internetu môžete svoje snímky ukázať komukoľvek a kdekoľvek.

Nemusíte si ich však ukladať na zahraničné servery veľkých spoločností, alternatíva v podobe domáceho NAS (Network Attached Storage) zariadenia totiž nie je komplikovaná na nastavenie a používanie a čo je hlavné, nad svojimi dátami budete mať výrazne väčšiu kontrolu.

Preniesli sme našich 25-tisíc fotografií a 20 albumov zo serverov Googlu na domácu NAS Synology DS220+ a pokúsili sa zistiť, či je domáci cloud vhodný aj pre bežného človeka.

Čo je NAS? NAS (Network attached storage) môžeme označiť za malý počítač neustále pripojený na internet alebo do domácej siete s miestom pre vloženie SSD alebo klasických pevných diskov. V ňom nájdete hardvér, ktorý je podobný tomu vo vašom smartfóne či lacnom notebooku. Má aj vlastný operačný systém, ktorého funkcie závisia najmäod samotného hardvéru. Drahšie modely vám preto môžu ponúknuť veľké množstvo funkcií, no treba si dobre zvážiť, či ich aj skutočne využijete. NAS ovládate z rozhrania internetového prehliadača alebo z aplikácie vo svojom smartfóne a tablete. Nie je len dátovým úložiskom, na ktoré môžete pristupovať z ktoréhokoľvek miesta na svete. Môže automaticky zálohovať vaše zariadenia, môže byť vaším domácim webovým a e-mailovým serverom, multimediálnym centrom, jednoducho švajčiarskym nožíkom na prácu s vašimi súbormi. Plnohodnotne nahradí obľúbené cloudové služby, pričom je z dlhodobého hľadiska cenovo výhodnejšie, najmä pri potrebe väčších kapacít rátaných na terabajty.

My sme obľúbené Google fotky porovnali so službou s názvom Synology Photos. Funguje nielen na každom modernom Synology NAS zariadení, firma túto službu podporuje aj na starších modeloch so systémom DSM 7.0.