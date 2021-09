Klik: Obchodom s aplikáciami sa končí éra neobmedzeného kraľovania

Komentovaný prehľad technologických správ.

11. sep 2021 o 7:56 Ondrej Podstupka, Dávid Tvrdoň, Denisa Žilová

Obchodom s aplikáciami končí éra

Klik sme nahrávali vo štvrtok na obed a v podcaste sme nezachytili vývoj z piatka.

V piatok sudkyňa Yvonne Gonzalez Rogers vydala rozhodnutie v spore Apple a Epic Games. Sudkyňa vydala rozhodnutie, ktoré je prehrou pre obe strany sporu.

Odmietla síce hlavnú žalobu firmy Epic a nariadila jej doplatiť ušlé straty (približne 3,5 milióna dolárov), o ktoré Apple prišiel, keď firma v rozpore s pravidlami Applu zmenila platobné brány v hre Fortnite. Zároveň však vydala nariadenie, ktoré zakazuje Applu akýmkoľvek spôsobom obmedzovať to, aké odkazy a tlačidlá na alternatívne platby môžu vývojári umiestňovať do vlastných aplikácií.

V praxi tak umožnila vývojárom obchádzať platobné brány Applu, pri použití ktorých si firma berie podiel 30 percent z podstatnej časti transakcií. Nariadenie nadobudne platnosť o 90 dní.

Epic musí Applu zaplatiť niekoľko miliónov dolárov a nedostal povolenie úplne obísť technológie Applu. Apple zároveň stráca možnosť vynucovať si od vývojárov využívanie vlastnej platobnej brány, čo mu prináša ročne tržby v rádoch desiatok miliárd dolárov.

Je pravdepodobné, že obe strany sa voči rozhodnutiu sudkyne odvolajú. No argumenty súdu v plnom znení rozhodnutia sú veľmi zaujímavé.

Sudkyňa tvrdí, že sa nepodarilo dokázať fakt, že Apple je monopol alebo že by sa správal spôsobom obmedzujúcim konkurenciu. Zároveň ale súd uznal, že Apple nemá právo obmedzovať to, akým spôsobom chcú vývojári aplikácie komunikovať so svojimi zákazníkmi.

Veľmi zjednodušene, súd tvrdí, že ak vývojári aplikácie presvedčia zákazníka, aby použil iný platobný nástroj ako ponúka Apple, firma im v tom nemôže brániť len preto, že aplikácia sa nachádza na obchode prevádzkovanom Applom.

Súd nakreslil okolo vnútorného obsahu aplikácie akúsi pomyselnú bariéru a preťal prepojenie medzi obchodom s aplikáciami a ich vnútorným obsahom. Neuznal tak argumenty Applu, ktorý tvrdil, že obchod a aplikácie sú súčasťou jedného obchodného a používateľského prostredia.

Rozsudok je ďalším naštrbením doterajšieho obchodného modelu Applu aj Googlu. Obe firmy si od vývojárov pýtali približne rovnaký podiel z transakcií vykonaných v ich ekosystéme. No úrady a zákonodarné zbory v Južnej Kórei, Japonsku a rôznych európskych krajinách model postupne rozoberajú.

(The Verge, FWIW by David Tvrdon)

Bitcoin je legálne platidlo (v Salvádore)

Kryptomena Bitcoin sa stala legálnym platidlom v štáte Salvádor. Krajina chce zavedením meny zjednodušiť a zlacniť prevody peňazí zo zahraničia a rozhýbať ekonomiku.

Deň uvedenia ukázal jedno z hlavných rizík spojených s legalizovaním bitcoinu. Hodnota kryptomeny sa po správach o chaose sprevádzajúcom zavedenie nového platidla v krajine prepadla za jeden deň o necelú pätinu.

Bitcoin je náchylný na prudké výkyvy hodnoty, čo komplikuje využívanie meny v bežnom platobnom styku. Ak sa hodnota vašej výplaty môže zo dňa na deň prepadnúť o pätinu, budete len ťažko nastavovať rodinný rozpočet.

Krajina prosto spravila veľkú stávku na to, že bitcoin bude aj v nasledujúcich rokoch rásť.

(NY Times)

Facebook a Ray-Ban predstavili smart okuliare Stories

Okuliare vyzerajú na prvý pohľad ako klasické Ray-Ban slnečné okuliare. V ráme sa nachádzajú dva fotoaparáty, reproduktory nad uchom, dotyková plocha na ovládanie zvuku a fyzické tlačidlo. Predávajú sa za 299 dolárov a sú dostupné vo vybraných krajinách.

K okuliarom vytvoril Facebook špeciálnu sprievodnú aplikáciu Facebook View, ktorá sťahuje nasnímané fotky a videá. Keď Stories snímajú, svieti malé biele svetlo, ktoré však mnohí recenzenti označili za málo viditeľnú indikáciu snímania.

Facebook zabudoval do okuliarov aj jednoduchého hlasového asistenta, ktorý reaguje na pokyn "Hey Facebook".

Obe spoločnosti v podstate skopírovali nápad Snapchatu so smart okuliarmi z roku 2016 alebo Amazonu a jeho produktu Echo Frames z 2020. Avšak vďaka pokroku v technológiách sa im podarilo vyrobiť produkt, ktorý vyzerá naozaj dobre.

Nikde na okuliaroch sa nenachádza značka Facebooku. Obe firmy uzatvorili niekoľkoročné partnerstvo a Stories je len prvým spoločným produktom.

(The Verge)

Správičky

Test Galaxy Z Fold3 . Tretia generácia skladacieho smartfónu je pre Samsung zásadným modelom, hoci sa to na prvý pohľad vôbec nemusí zdať. Po dlhých rokoch totiž nahrádza veľmi úspešnú sériu Note, ktorá mala množstvo oddaných fanúšikov. Na Slovensku si zákazníci za 16 dní objednali nový Fold v množstve, ktoré zodpovedá celoročnému predaju modelu predchádzajúcej generácie. (SME Tech)

Amazon predstavil vlastnú smart TV so všetkým, čo by ste v nej od Amazonu čakali. Spoločnosť roky predávala zariadenia Stick, vďaka ktorým si mohli používatelia pripojiť malé USB zariadenie do TV a mali prístup k mnohým aplikáciám. V októbri uvedie na trh Amazon Fire TV Omni Series. TV bude začínať od 410 dolárov a bude dostupná najprv v USA a Kanade. Cez hlasového asistenta Alexa sa bude dať ovládať takmer všetko, vrátane niektorých funkcií v aplikácii Netflix. Okrem toho bude obsahovať aj natívnu TikTok aplikáciu. (Variety)

Po rovnakých oznamoch od Google a Apple aj Microsoft odkladá oficiálny návrat späť do kancelárií na neurčito. (The Verge)

Intel plánuje v Európe postaviť novú továreň na výrobu čipov v hodnote až 95 miliárd dolárov. V čase globálnej krízy v dodávkach čipov ide o vítanú správu. Šéf Intelu Pat Gelsinger o plánoch posledné mesiace rokoval s politikmi v Bruseli. (Wall Street Journal)

Logitech predstavil dock, ktorý má vyriešiť všetky vaše problémy s domácou kanceláriou. Môžete do neho zapojiť svoj počítač, dva externé monitory, má niekoľko USB výstupov, obsahuje reproduktor aj mikrofóny. A zariadeniu Logi Dock môžete umožniť aj prístup ku svojmu kalendáru, na nové udalosti ako pracovné stretnutia vás vie upozorniť zapnutím svetla. (The Verge)