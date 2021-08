Klik: Samsung nakoniec spravil zo skladacích telefónov skutočný produkt

Komentovaný prehľad technologických správ.

13. aug 2021 o 22:31 Ondrej Podstupka, Dávid Tvrdoň, Denisa Žilová, Nikola Šuliková Bajánová

Samsung telefóny a hodinky

Do tretice všetko dobré. Kórejskej firme Samsung trvalo niekoľko rokov a tri generácie zariadení, kým sa jej podarilo zo skladacích telefónov spraviť konkurencieschopný produkt.

Samsung odhalil telefóny Z Fold 3 a Z Flip 3. Oba majú skladacie displeje. Jeden sa roztvára ako malá kniha, druhý pripomína staré sklápacie telefóny. Zaujímavé je, že firme sa v tejto generácii podarilo skladacie telefóny dotiahnuť do štádia, v ktorom ich možno považovať za plnohodnotné produkty pre masový trh a nie len hračku pre nadšencov.

Telefóny by podľa prvých reakcií mali byť odolnejšie aj vodotesné. Samsung tiež doladil dizajn a celkovo zariadenia upratal. Technológia ohybného displeja je už vstavaná do dizajnu - nediktuje jeho podobu.

Telefóny majú vnútornosti vyššej triedy a mali by obstáť v konkurencii pri bežnom používaní. Najväčšou otázkou je, ako sa Samsung a Google (ktorý vyrába operačný systém) vysporiadajú so softvérovou podporou.

Skladačky budú potrebovať doplnkový vývoj na strane operačného systému aj od vývojárov jednotlivých aplikácií. Najmä model Fold, ktorý sa roztvára do podoby malého tabletu by potreboval nový spôsob ako môže aplikácie narábať so zobrazením obsahu na obrazovke.

Treba sa počkať na plnohodnotné, no už teraz treba Samsungu uznať vytrvalosť. Firma s novou technológiou vydržala niekoľko rokov a pretrvala aj keď trh prvé generácie technológie prijal prinajlepšom veľmi vlažne.

Telefóny sa začnú predávať na konci augusta.

Samsung zároveň ohlásil novú generáciu smart hodiniek. Tu sú dôležité dve dobré správy. Firma po rokoch upratala produktovú radu a bude predávať zariadenia pod značkou Samsung Galaxy Watch pre základný model a Samsung Galaxy Watch 4 Classic pre prémiový.

Cena hodiniek začína na 250 dolároch a hardvér pokrýva všetko, čo by ste od smart hodiniek Galaxy očakávali.

Druhou dobrou správou je, že firma sa podvolila a hodinky postavila na operačnom systéme od Google. Výsledkom je, že hodinky sa oveľa lepšie rozprávajú so zbytkom androidového ekosystému a dostanú oveľa lepšiu podporu pre aplikácie od Googlu a snáď ja viac podpory od ďalších vývojárov.

Samsung má na hodinkách viac aplikácií a android dostal dobré smart hodinky.

Apple pootvorilo zadné vrátka

Fotky a správy, ktoré sú vo vašom iPhone budú podliehať väčšej kontrole. Apple oznámilo, že chce posilniť ochranu maloletých používateľov pred explicitným obsahom a zároveň rozširuje nástroje na odchytávanie materiálov zobrazujúcich deti v sexuálnom kontexte. Tento obsah sa často označuje skratkou - CSAM (Child Sexual Abuse Material). Keď ju vidíte môžete si predstaviť napríklad aj detskú pornografiu.

Aby Apple mohlo podobný obsah nájsť, začne porovnávať fotky uložené v službe iCloud s databázou známeho CSAM obsahu. Nebude sa pozerať priamo na fotku, ale bude prehľadávať metadáta spojené so už známym CSAM obsahom. Ak ho na vašom účte nájde opakovane, obsah bude môcť preveriť administrátor Applu.

Firma zároveň zavedie monitorovanie obrázkov v správach pre maloletých používateľov. Spoločnosť prevádzku algoritmus, ktorý by mal rozoznať sexuálne explicitné obrázky, ktoré sa niekto pokúša poslať maloletému používateľovi. Ak sa to stane, obrázok mu nezobrazí a systém pošle notifikáciu aj odoslaný obrázok rodičom používateľa.

Organizácie, ktoré sa venujú ochrane súkromia kroky firmy ostro kritizovali. Apple si do systému vstaval zadné vrátka. Bude len ťažko garantovať, že podobný systém sa nepokúsia časom zneužiť jednotlivá používatelia či úrady v krajinách s nižšou ochranou základných práv.

Zároveň je takmer isté, že systémy občas zlyhajú a vytvoria falošne pozitívne varovania. Apple sa bude musieť vysporiadať s celkom novou kategóriou problémov.

Pre firmu, ktorá časť svojej značky postavila na ochrane súkromia je to citlivý krok.

Správičky

Disney+ ani HBO Max v roku 2021 neprídu na Slovensku . WarnerMedia, majiteľ HBO prednedávnom ohlásilo, že odkladá expanziu v rámci Európy na leto budúceho roka. Cez týždeň rovnaké rozhodnutie oznámil Bob Chapek, šéf Walt Disney Company. Spoločnosť pre redakciu Živé.sk potvrdila, že Disney+ v rámci Slovenska a Česka spustí až v lete 2022. (Živé.sk)

Firefox stratil za 2 roky 50 miliónov používateľov. Ešte na konci roka 2018 mal prehliadač 244 miliónov používateľov, na konci Q2 2021 to bolo už len 198 miliónov. (It's FOSS)

Recenzia: Sony Xperia 10 III je návrat stratenej značky . Xperia 10 III má ako jedna z mála vo svojej triede trojitý fotoaparát s optickým priblížením. Smartfón od Sony je po rokoch priemernosti príjemným prekvapením. Nemá prehnanú cenu, hardvér je dobre zladený, nechýba podpora mobilných sietí piatej generácie, trojitý fotoaparát s optickým priblížením a batéria dostala konečne poriadnu kapacitu. Získať zákazníkov späť nebude jednoduché, konkurencia je v tomto segmente silná, či už ide o modely od Samsungu, Xiaomi, alebo najnovšie Oppo. Xperii chýba napríklad rýchlejšia obnovovacia frekvencia, má pomalé nabíjanie a pri pozeraní filmov a hraní hier možno budú chýbať stereoreproduktory. S odporúčanou cenou 429 eur je však Xperia 10 III stále veľmi dobrou kúpou a najmä je to jeden z najkompaktnejších smartfónov na trhu. (SME Tech)

Apple novinky: Pre iPhony chystá video v portrét móde, lepšie fotoaparáty, menší výrez na čelnej obrazovke a nový rýchlejší procesor A15. (Bloomberg)

Ako sa Švédsko stalo Silicon Valley Európy: Spotify, Skype, Klarna a ďalšie. V deväťdesiatych rokoch existovala vo Švédsku politika dostať do každej domácnosti počítač. Medzi 1998 - 2001 prostredníctvom vládnej schémy bolo zakúpených 850-tisíc domácich počítačov. Tie pokryli štvrtinu domácností, ktoré stroje dostali zadarmo a väčšina z nich by si ich pravdepodobne nemohla dovoliť. Spolu so skorou investíciou do internetového pripojenia tak vznikla generácia, ktorá šéfuje dnešným úspešným firmám ako Spotify alebo rozbieha startupy ako Klarna. (Reuters)

