Družica s československou účasťou zaznamenala svetové prvenstvo

Gama záblesky sa doteraz nepodarilo zachytiť tak malým satelitom.

13. aug 2021 o 10:54 Samuel Kováčik

Pred pár mesiacmi sa do vesmíru dostala družica GRBAlpha. Ide o kocku s objemom jeden liter, ktorá okrem štandardného vybavenia obsahuje detektor gama zábleskov. Gama záblesky sú najenergickejšie fotóny, ktoré k nám prichádzajú z celého vesmíru, bežne ide o rekordérov, ktorí nám odhaľujú povahu najtajuplnejších objektov vo vesmíre.



Na zachytávanie takýchto vzácnych zábleskov slúžia veľké teleskopy či observatóriá. Otázkou bolo, či by takéto niečo nedokázala aj malá, agilná a lacnejšia nanodružica. Takýto koncept testovalo okrem GRBAlpha niekoľko ďalších projektov, no práve tejto družici sa pošťastilo ako prve.

Konštelácie takýchto malých satelitov môžu v budúcnosti dopĺňať a rozširovať bežné družice a cenným spôsobom rozširujú vedecké metódy, ktoré používame na výskum vesmíru. Je pekné, že takýto progres prišiel aj z našich končín.