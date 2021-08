Päť možných budúcností. Ktorú z nich si vyberiete?

Predstavte si dve planéty. Prvá z nich je veľmi podobná tej našej. Je na nej síce výrazne väčšie sucho, striedajú ho prívalové dažde, hurikány či tornáda, pomaly rastú hladiny morí, vzduch sa trochu ťažšie dýcha a astmatici budú mať väčšie problémy, ale v zásade sa dá na nej relatívne spokojne žiť.

Aj na tej druhej planéte by sme prežili, hoci iba chvíľu. Vzduch by bol ťažký a štipľavý, mohli by sme žiť iba viac pri póloch, pretože pri rovníku by naše organizmy trpeli tepelným stresom, potravy by bolo málo a mala by oveľa nižšiu výživovú hodnotu, oceány by páchli rozkladajúcimi sa rybami, ktoré by nedokázali prežiť v príliš kyslej vode.

Ktorú z týchto planét by ste si vybrali pre život?

Nehovoríme o nejakom imaginárnom scenári, ale o voľbe, pred ktorú nás definitívne postavila šiesta hodnotiaca správa Medzivládneho panelu pre klimatickú zmenu. Obe planéty z úvodu sú Zem, dokonca nie tak vo vzdialenej budúcnosti. Iba na konci tohto storočia. A je na nás, na akej z nich chceme žiť.

Medzivládny panel celkovo hovorí o piatich scenároch budúceho vývoja spoločnosti, ekonomiky a klimatickej zmeny, pričom planéty z úvodu zodpovedajú tomu najlepšiemu a najhoršiemu z nich. Vedci tiež odpovedajú na otázku, kam smerujeme.