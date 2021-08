Klimatológ: Aj nám musí zhorieť kus lesa, aby to nami pohlo

Jozef Pecho hovorí o klimatickej zmene.

12. aug 2021 o 15:59 Renáta Zelná

Dvadsať rokov sa venuje klimatológii a súčasné extrémne povodne a požiare ho už nešokujú. Klimatológa JOZEFA PECHA však frustruje nečinnosť ohľadom klimatickej zmeny na politickej úrovni.

„Možno aj s ľuďmi na Slovensku pohne až to, keď nám tu zhorí kus lesa, tak ako v Grécku alebo na Sibíri,“ hovorí Pecho v rozhovore pre denník SME.

Rozpráva tiež o tom, či sa podarí zakročiť proti zmene klímy, ako by vyzeral svet teplejší o tri stupne Celzia a čo by si podľa neho mali uvedomiť ľudia.

Je ešte možné zvrátiť otepľovanie?

Zvrátiť otepľovanie už bude naozaj veľmi ťažké. Bude závisieť od každej ďalšej tony oxidu uhličitého, ktorú dopravíme do atmosféry. Každým rokom otáľania a odsúvania problému klimatickej zmeny do budúcnosti sa okno možných riešení uzatvára. Správa IPCC však nehovorí, že by hrozilo nekontrolovateľné otepľovanie, toho sa vystríhali.

Vedci v správe predstavili päť možných scenárov budúceho vývoja emisií a otepľovania. Ktorý je najreálnejší?

Ako aj správa veľmi presne opisuje, sme na najlepšej ceste dosiahnuť stredný scenár, v ktorom očakávame oteplenie o minimálne tri stupne Celzia. Takáto svetová teplota už môže byť na hranici zlučiteľnosti s reálnym fungovaním modernej civilizácie. Tieto závery správy sa naozaj zle čítajú.

Na dosiahnutie tohto scenára treba robiť nejaké rázne kroky?

Ak krajiny budú dodržiavať svoje súčasné záväzky o znižovaní emisií, mierime k strednému scenáru. Už nie je reálna situácia, že by ľudia nič nespravili a ďalej išli tak ako doteraz. Do roku 2030 sa určite niečo udeje s emisiami, tomu verím. Ale keby sa tak nestalo, v hre je najpesimistickejší scenár, v ktorom hrozí oteplenie aj o viac ako päť stupňov Celzia.

Vedci už takmer každý rok varujú, že do určitého obdobia treba začať znižovať emisie CO2. Stále sa veľké znižovanie nedeje. Dokedy to takto môže dokola ísť?

V roku 2009 som bol na konferencii COP 15 o zmene klímy v Kodani. Vtedy tam zo všetkých strán sršali rôzne ultimátne vyjadrenia, že ak do roku 2020 nezačneme znižovať emisie, bude zle-nedobre. V roku 2015 v Paríži zazneli ešte ostrejšie ultimáta, že ak po roku 2020 okamžite nezačneme stabilizovať a znižovať emisie, tak to skončí horšími scenármi. Teraz je rok 2021, onedlho 2022. Dva roky sme prešľapovali na mieste pre pandémiu. IPCC teraz priamo v správe explicitne píše, že vrchol emisií by mal byť okolo roku 2025.