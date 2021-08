Test: Nokia X20 je dobrý smartfón s prehnanou cenou

Hodnotenie 6 / 10 Nokia X20 Páči sa nám: veľký displej pekný dizajn čistý systém dobrý hlavný fotoaparát výdrž batérie Nepáči sa nám: vysoká cena slabšia výbava priemerný IPS displej len Full HD video Zhrnutie: Nokia už nedokáže ponúknuť dobrý pomer ceny a výkonu. Jej novinka je zbytočne drahá, pričom neponúka to, čo konkurencia. KÚPIŤ NA MALL.SK ZA 369 €

Značke Nokia sa pod vedením spoločnosti HMD Global nedarí úplne podľa predstáv, za prvých šesť mesiacov tohto roku totiž dokázala predať len dva milióny smartfónov (za toto obdobie sa celosvetovo predalo vyše 350 miliónov smartfónov).

Na trhu ju tak držia hlavne telefóny (označované ako Feature phones), o ktoré je pri zákazníkoch násobne väčší záujem. Tento problém Nokie zatiaľ nemá jednoduché riešenie, keďže jedným z hlavných problémov je obmedzená ponuka modelov. Kým väčšina výrobcov má bohatú nižšiu a strednú triedu doplnenú o viacero zaujímavých lepších a prémiových modelov pre náročnejšieho zákazníka.

Ponuka Nokie túto skupinu zákazníkov nemá čím osloviť, keďže posledný zaujímavým modelom bola Nokia 9 PureView, ktorú firma uviedla na trh pred vyše dvoma rokmi. Nokia X20 je spolu s odolnou verziou XR20 najlepšie vybaveným aktuálnym modelom v portfóliu firmy, no len ťažko osloví náročnejšieho používateľa.

Plast a nevýrazné farby

Segment nižšej strednej triedy pri smartfónoch už dávno nie je skladom nevýrazných a nepodarených smartfónov. Dajú sa v ňom nájsť skvelé modely, ktoré z vášho vrecka nevytiahnu veľký balík peňazí a aj tak ponúknu množstvo zábavy.

Nájsť tú zlatú strednú cestu nie je úplne jednoduché, keďže na výrobcu číha množstvo kompromisov. Od Nokie X20 sme mali vysoké očakávania, predsa len sa výrobca na trhu pohybuje už pomerne dlho a za posledné roky mala šancu získať množstvo skúseností.

Rýchly pohľad na marketingové materiály neodhalí žiadnu zradu, veď je to pekný veľký smartfón podporujúci mobilné siete piatej generácie s dostatkom pamäte a fotoaparátom so Zeiss optikou.

No hneď, ako sa vám Nokia X20 dostane do ruky, neprehliadnete lacno pôsobiaci plast. V skutočnosti nie je o nič horší ako to, čo ponúka konkurencia, len kvôli samotnej povrchovej úprave mu chýba to, čo vie za rovnaký peniaz dodá Huawei, alebo Xiaomi.

Nepomáhajú tomu ani zvolené farby, ktoré sú navyše len dve a dosť nevýrazné. Midnight Sun a Nordic Blue síce znejú honosne, no v skutočnosti sú to nie veľmi výrazné farby. Pri chýbajúcej klasickej čiernej a bielej dáva výber nevýrazných farieb zmysel.

Na zadnej strane Nokie X20 nájdete štvoritý fotoaparát v kruhovej časti, podobnej tomu, čo ponúka Huawei pri svojej súčasnej špičke. hardvérové tlačidlá nie sú úplne typickou kombináciou, akú poznáme z tohto segmentu.

Celkovo sú totiž štyri, jedno určené pre aktiváciu hlasového asistenta Google a to hlavné v sebe kombinuje snímač odtlačkov prsta. Jeho spracovanie je dosť nešťastné, na dotyk nevýrazné a výhrady máme aj k jeho presnosti. Majiteľov káblových slúchadiel poteší analógový zvukový výstup.



Čakali sme vyšší výkon

Tou hlavnou časťou Nokie X20 je stále displej, v tomto prípade s veľkou uhlopriečkou 6,67 palca a rozlíšením 1080 x 2400 bodov. Pri cene na hranici 400 eur sme očakávali vyššiu kvalitu, hlavne čo sa týka použiteľnosti počas slnečných dní.