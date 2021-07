Deštruktívny návrat. Od ISS odpojili dvadsaťročný modul

Na pripojenie už čaká Nauka.

26. júl 2021 o 10:44 Renáta Zelná

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/BCTbKnxd_7k

Na záberoch vidno odpojenie modulu od ISS.

Takmer dvadsať rokov slúžil astronautom na dokovanie kozmických lodí a výstup do vesmíru. Modul Pirs sa dnes odpojil od Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) a poobede sa vráti do zemskej atmosféry, kde by mal takmer celý zhorieť.

Trosky dopadnú do Tichého oceánu.

Pirs, čo v preklad znamená mólo, nahradí nový ruský modul Nauka.

Presluhoval

Modul Pirs bol k ISS pripojený od septembra 2001. Slúžil na kotvenie ruských lodí Sojuz a Progress. Z jeho útrob tiež mohli dvaja kozmonauti vychádzať do otvoreného vesmíru.