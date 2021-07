Klik: Ako sa izraelskej NSO Group darí nabúravať aj do bezpečných iPhonov

Komentovaný prehľad technologických správ.

24. júl 2021 o 7:40 Dávid Tvrdoň, Matúš Paculík

Hlavné témy podcastu

Čo je Pegasus? Čo robí izraelská NSO Group? A prečo sa im úspešne darí nabúravať aj do iPhonov? (SME Svet, The Guardian)

Hodnotíme snahy čínskej TCL dotiahnuť sa na Huawei a Xiaomi. A odpovedáme na otázku, či naozaj potrebujete 5G telefón (odpoveď je nie). Matúšove recenzie TCL produktov:

Steam Deck vs. Nintendo Switch. Bude nová konzola od Valve dobrou alternatívou? (Tom’s Guide, The Verge)

Prečo deti nevedia prestať hrať Roblox? (The Verge)

Správičky

Výsledy Netflixu síce prekonali očakávania počte nových predplatiteľov, no hodnota akcií spoločnosti aj tak klesla, keď služba stratila okrem iného takmer pol milióna predplatiteľov v severnej Amerike. Firma tiež oficiálne potvrdila ambíciu vyvíjať videohry. (CNBC, The Verge)

Apple vydal aktualizáciu iOS 14.7, ktorá umožňuje majiteľom iPhonov 12 využívať novú batériu MagSafe . Nová 100-dolárová bezdrôtová externá nabíjačka od Apple má jednu zásadnú chybu, dokáže iPhone nabiť presne raz aj to nie úplne. (The Verge)

Hlavnou ingredienciou úspešného TikTok video je strávený čas. Novinári z denníka The Wall Street Journal zistili, že hlavnou indíciou pre algoritmus sociálnej siete, že ide o dobré video je strávený čas sledvateľov. (WSJ)

Mark Zuckerberg potvrdil, že budúcnosťou všetkých sociálnych sietí je metaverse, teda virtuálny svet podobný tomu nášmu s vlastnou ekonomikou. Samozrejme, Facebook chce byť toho veľkou časťou a postupne stavia jednotlivé piliere. To všetko prezentoval Zuckerberg s veľkým nadšením v čase, keď sa v USA stupňujú snahy americkej vlády zakročiť prísnejšie voči veľkým technologickým firmám. Konkrétne pri Facebooku by najradšej videli oddelenie Instagramu a WhatsAppu. (The Verge)

