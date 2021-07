Ako sledovať let Jeff Bezosa k hranici vesmíru

Let bude trvať zhruba jedenásť minút.

20. júl 2021 o 11:25 Renáta Zelná

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/tMHhXzpwupU

Najbohatší muž sveta Jeff Bezos sa dnes nechá vystreliť k hranici vesmíru. Prvú misiu na rakete a kapsule New Shepard s ním absolvuje jeho brat, holandský tínedžer a pilotka v dôchodku.

Štart je naplánovaný na 15.00 stredoeurópskeho letného času. Živý prenos sa začne o 13.30h Sledovať ho môžete v úvode článku.

Pár minút mikrogravitácie

New Shepard je suborbitálna raketa Bezosovej spoločnosti Blue Origin. Prívlastok suborbitálna znamená, že nedosiahne obežnú dráhu Zeme.

V požadovanej výške nad Zemou raketa vypustí kapsulu s posádkou a tá dosiahne zhruba výšku sto kilometrov. Toto miesto sa medzinárodne považuje za hranicu, za ktorou sa končí atmosféra a začína sa vesmír.

Posádka na vrchole trajektórie zažije pár minút zníženej gravitácie. Samotný let bude trvať zhruba jedenásť minút, kapsula nakoniec s vypustenými padákmi dosadne na zemský povrch.

Bezosov let sa deje deväť dní po tom, čo sa miliardár Richard Branson zúčastnil suborbitálneho letu na lietadle svojej spoločnosti Virgin Galactic. Lietadlo dosiahlo výšku 86 kilometrov nad povrchom, pričom Spojené štáty americké pokladajú výšku osemdesiat kilometrov za hranicu kozmu a vzdušného priestoru.

Posádka

Raketa New Shepard má za sebou už pätnásť letov, zatiaľ boli všetky bez posádky. Na začiatku júna Jeff Bezos oznámil, že na rakete poletí spolu so svojím bratom.

Jedno miesto v kapsule dali do dražby. Človek, ktorý za let zaplatil 28 miliónov dolárov však nakoniec v utorok nepoletí. Oznámil, že má iný program a na let nemá čas. Nahradil ho holandský tínedžer Oliver Daemen, ktorý bol v aukcii druhý. Štvrté miesto patrí 82 ročnej pilotke Wally Funkovej, ktorá v 60. rokoch prešla astronautským tréningom, no do vesmíru nakoniec neletela.

Ak sa let podarí Daemen bude najmladšou osobou, ktorá navštívila vesmír a Funková najstaršou.