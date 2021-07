Vybrali sme najlepšie 5G smartfóny

Rýchly mobilný internet už nie je hudbou budúcnosti.

16. júl 2021 o 11:02 Matúš Paculík

Ešte pred rokom bolo 5G len marketingovým lákadlom, dnes je povinnou výbavou každého lepšieho smartfónu. Aby ste využili rýchly mobilný internet, nebudete potrebovať prehnane veľa peňazí.

V ponuke obchodov a operátorov nájdete aj značky, ktoré 5G ponúkajú s veľmi lacnými modelmi. Napríklad Samsung si za svoj Galaxy A22 5G pýta len niečo vyše dvoch stoviek.

V máji bol už každý tretí predaný telefón v Telekome s podporou 5G a v prvej desiatke najpredávanejších smartfónov je polovica 5G. Za rovnaký mesiac bol v Orangei najpredávanejším smartfónom 5G model Galaxy A32 od Samsungu.

Telekom má k dispozícii 5G sieť s podporou 24 zariadení a pokrýva ňou už 14 obcí pri Bratislave. Rozširovanie pokrytia je pri všetkých operátoroch zatiaľ pomalé, zhodne si rýchly internet v mobile užijú najmä zákazníci v Bratislave.

Na čo nám je 5G

Piata generácia mobilných sietí nie je len na to, aby sa nám rýchlejšie načítali videá na YouTube, alebo zobrazili obrázky na Facebooku. Aj keď táto rýchlosť prenosu dát je samozrejme podstatná a hlavne na začiatku viditeľná.

Vyššia rýchlosť nie je výhodou len pri multimediálnej zábave, spolu s rýchlejšou odozvou oceníte 5G sieť aj pri práci s dokumentami, online komunikácii, či pri skupinových videohovoroch.

V oblasti s pokrytím 5G signálu sa počíta s možnosťou pripojenia väčšieho množstva zariadení, ako sú dnes najrozšírenejšie smartfóny. Mobilná komunikácia je rozšírená v tabletoch, hodinkách a pomaly nastupuje aj internet vecí.

Komunikovať začínajú aj bežné domáce spotrebiče ako sú práčky, chladničky, mobilný internet je v autách. Samostatnou kapitolou sú 5G siete v podnikoch a firmách, kde môžu priniesť výrazne väčšiu flexibilitu a možnosti v porovnaní s klasickými Wi-Fi sieťami.

Odporúčané modely:

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

(zdroj: Samsung)

Kórejský Samsung dokáže stále vyrobiť veľký a parametrovo dokonalý smartfón. Ultra verzia ich poslednej série je so 6,8-palcovým AMOLED displejom dokonalým multimediálnym a pracovným zariadením v jednom. Navyše v spojení s dotykovým perom v mnohých situáciách plnohodnotne nahradí tablet alebo poznámkový blok.

Výrobca pri výbave vôbec nešetril, smartfón má moderný a výkonný čip Exynos 2100, dostatok operačnej pamäte a pri dátach vám dáva na výber z viacerých možností, tentoraz bez možnosti dodatočného rozšírenia s pamäťovou kartou. Samsungu Galaxy S21 Ultra 5G nechýba moderný Bluetooth vo verzii 5.2, snímač odtlačkov integrovaný v displeji a batéria s nadpriemernou kapacitou 5000 mAh.

Fotoaparát poteší aj náročného fotografa, či už kvalitným hlavným snímačom, alebo možnosťou až 10-násobného priblíženia scény s minimálnou stratou kvality. Video vám dovolí nahrať až v 8K rozlíšení. Pre fanúšikov veľkých displejov je Samsung najlepšou, aj keď poriadne drahou voľbou.

Parametre: Exynos 2100, 12 GB RAM, 128 GB dáta, 6,8“ AMOLED 120 Hz, 1440 x 3200, 108 + 10 + 10 + 12 MPx, 5000 mAh, 227 g

+ vynikajúci fotoaparát, výkon, displej, 8K video

- cena, rýchlosť nabíjania

Cena: od 1 249 € (aktuálna cena a dostupnosť)

iPhone 12 Pro

(zdroj: Apple)

Nie je zbytočne veľký, no zároveň má skvelú hardvérovú výbavu a pekný dizajn. iPhone 12 Pro je menší z dvojice prémiových modelov od Applu, no zároveň je jeden z mála kompaktných prémiových smartfónov. Je totiž veľmi ťažké nájsť nadpriemerne vybavený smartfón s uhlopriečkou displeja len mierne nad šiestimi palcami.

iPhone má vynikajúci 6,1-palcový OLED displej s veľmi tenkým rámikom, takže na rozdiel od drahšieho Samsungu sa príjemne ovláda aj pri použití len jednej ruky. Z pohľadu hardvérovej výbavy mu nechýba vôbec nič, má skvelý fotoaparát s optickou stabilizáciou, perfektne optimalizovaný systém a aj dobrú výdrž pri práci na batériu.

S ohľadom na multimediálne možnosti a dostupné aplikácie je iPhone dobrou voľbou pre konzumentov alebo tvorcov obsahu. Streamovanie hudby cez mobilné dáta, nahrávanie videa do cloudu, pozeranie filmov, alebo bežné prezeranie webových stránok. Mobilný internet piatej generácie má pri tomto smartfóne skutočné využitie.

Parametre: Apple A14 Bionic, 6 GB RAM, 128 GB dáta, 6,1“ OLED, 1170 x 2532, 12 + 12 + 12 MPx, 2815 mAh, 189 g

+ kompaktný dizajn, vynikajúci displej, výkon, fotoaparát

- vysoká cena

Cena: od 1 149 € (aktuálna cena a dostupnosť)

Xiaomi Mi 11

(zdroj: Xiaomi)

Páči veľký Samsung, no máte menší rozpočet? Skúste dať šancu prémiovej sérii od Xiaomi. Model Mi 11 kúpite už za 749 eur, dokonca v 256-gigabajtovej verzii. Tento smartfón má všetko, čo by ste čakali od špičkového modelu – výkonný hardvér, dostatočnú kapacitu pamäte a aj podarený dizajn.

Nezaostáva ani pri displeji, 6,81-palcový AMOLED má zhodné rozlíšenie s výrazne drahším Samsungom a nechýba mu ani 120 Hz obnovovacia frekvencia. Má NFC, IR port, Bluetooth vo verzii 5.2 a batériu s dostatočne veľkou kapacitou a veľmi rýchlym 55 W nabíjaním, pri ktorom sa na plnú kapacitu dostanete za necelú hodinu.

Pozor si dajte pri fotoaparáte, ktorý je síce trojitý, no scénu vám opticky nepriblíži. Okrem hlavného snímača s rozlíšením 108 megapixelov má ešte širokouhlý a tretí pre fotenie makra. Maximálnym rozlíšením pri zázname videa je 8K, ktorého výhody reálne využijete len s tými najdrahšími televízormi.

Parametre: Snapdragon 888, 8 GB RAM, 256 GB dáta, 6,81“ AMOLED 120 Hz, 1440 x 3200, 108 + 13 + 5 MPx, 4600 mAh, 196 g

+ pomer ceny a výkonu, 120 Hz AMOLED displej, dobrý fotoaparát

- nemá optické priblíženie

Cena: od 749 € (aktuálna cena a dostupnosť)

Oppo Reno5 5G

(zdroj: Oppo)

Nová značka na našom trhu prichádza oficiálne hneď s prvým zaujímavým smartfónom, určeným pre náročnejšieho zákazníka pozerajúceho na cenu. Reno5 5G má veľmi dobrú hardvérovú výbavu, ktorá by vás nemala obmedzovať ani počas najbližších dvoch rokov, teda pokiaľ bude výrobca zodpovedne pristupovať k aktualizáciám systému.

Čip Snapdragon 765G 5G a až 8-gigabajtová operačná pamäť, to je veľmi slušný základ aj pre náročnejšieho používateľa, ktorý očakáva okamžité reakcie smartfónu. Navyše ponúka jedno z najrýchlejších nabíjaní na trhu, keď výrobca sľubuje plnú kapacitu za 35 minút. Zaujme aj kvalitný AMOLED displej s 90-hertzovou obnovovacou frekvenciou a integrovaným snímačom odtlačkov prstov.

Nám sa páči dizajn a najmä modrá farebná verzia. Je teda veľkou škodou, že zadnú stranu so špeciálnou povrchovou úpravou väčšina majiteľov schová do ochranného obalu. Pri fotoaparáte taktiež kritizujeme absenciu optického priblíženia, my by sme ju určite využili skôr ako samostatný makro fotoaparát. Oppo je na našom trhu novinkou, ako bonus preto k smartfónu pribaľuje aj bezdrôtové slúchadlá.

Parametre: Snapdragon 765G 5G, 8 GB RAM, 128 GB dáta, 6,43“ AMOLED 90 Hz, 1080 x 2400, 64 + 8 + 2 + 2 MPx, 4300 mAh, 172 g

+ rýchle nabíjanie, dobrý výkon, displej, fotoaparát

- nemá optické priblíženie, cena

Cena: 499 € (aktuálna cena a dostupnosť)

Samsung Galaxy A52 5G

(zdroj: Samsung)

Bude vás stáť len tretinu z toho, čo Galaxy S21 Ultra, no pre stredne náročného používateľa ponúkne všetko dôležité. V máji bol tento model dokonca druhým najpredávanejším v Telekome. Výkonu má dostatok, 5G verzia čipu Snapdragon 750 je moderná, nemá zbytočne vysoké energetické nároky a dostatočná je aj kapacita pamäte.

Tým najväčším lákadlom je 6,5-palcový Super AMOLED displej. Je veľký, má vynikajúci obraz a 120 Hz obnovovaciu frekvenciu, vďaka ktorej je zobrazenie maximálne plynulé. Na rozdiel od bežnej konkurencie dokáže zaujať aj netradičnými farbami, keďže okrem čiernej a bielej je dostupný v pastelovej fialovej a modrej.

Pri fotoaparáte si Samsung dal ako obvykle záležať a s hlavným 64-megapixelovým snímačom budete mať veľmi dobré fotografie aj pri horších svetelných podmienkach. Škoda, že fotoaparát neobsahuje optické priblíženie, má širokouhlý snímač, jeden pre makro a štvrtý je pomocný pre určenie hĺbky objektov v snímanej scéne.

Parametre: Snapdragon 750G 5G, 6 GB RAM, 128 GB dáta, 6,5“ AMOLED 120 Hz, 1080 x 2400, 64 + 12 + 5 + 5 MPx, 4500 mAh, 189 g

+ dizajn, AMOLED displej, dobrý hardvér, farebné verzie

- fotoaparát bez optického priblíženia

Cena: 429 € (aktuálna cena a dostupnosť)

OnePlus Nord N10 5G

(zdroj: OnePlus)

Najlacnejší model v našom výbere nie je o nič ochudobnený a pokiaľ nemáte zbytočne prehnané nároky, tak by mal byť dobrým spoločníkom aj pre trochu náročnejšieho používateľa. Nevyzerá totiž vôbec zle, dokonca aj pri obvykle nudnej tmavej farbe pridáva pekné odlesky a do puzdra sme ho dávali len veľmi neradi.

Dobre je na tom aj hardvérová výbava, čip s dostatkom výkonu a kapacita operačnej pamäte s dátovým úložiskom. Displej síce používa len bežnú technológiu IPS, no stále má dostatočne jemné rozlíšenie a 90 Hz obnovovaciu frekvenciu. Nechýba tu NFC, Bluetooth vo verzii 5.1, rýchle 30 wattové nabíjanie a potešia sa aj majitelia kvalitných káblových slúchadiel.

Pri fotoaparáte výrobca siahol po rozšírenej kombinácii hlavného snímača, širokouhlého, jedného pre makro zábery a jedného doplnkového pre určenie vzdialenosti objektov v snímanej scéne. Kvalita nie je vôbec zlá, škoda jedine chýbajúcej optickej stabilizácie.

Parametre: Snapdragon 690 5G, 6 GB RAM, 128 GB dáta, 6,49" IPS 90 Hz, 1080 x 2400, 48 + 8 + 2 + 2 MPx, 4500 mAh, 190 g

+ hardvér, 90 Hz displej, rýchle nabíjanie

- priemerná kvalita displeja

Cena: 299 € (aktuálna cena a dostupnosť)