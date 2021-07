Test: TCL 10 TAB Max je dobrý tablet pre nenáročných

Hodnotenie 7 / 10 Tablet TCL 10 TAB Max Páči sa nám: dizajn a konštrukcia rozumná cena displej detský režim Nepáči sa nám: len priemerný výkon nezvláda 4K video fotoaparát KÚPIŤ NA MALL.SK ZA 219 €

Produkt na test poskytla spoločnosť TCL

Cenovo dostupné tablety si svoju najväčšiu slávu užili v dobe po príchode prvého iPadu. Dnes sú mimo hlavného záujmu, za čo môže hlavne základný iPad, ktorý si môžete kúpiť už za 379 eur.

Pritom v cenovej kategórii okolo 200 eur nájdete zaujímavé a použiteľné modely od Lenova, Huawei, Samsungu alebo TCL. Práve od TCL sme už vyskúšali niekoľko smartfónov s dobrým pomerom ceny k výkonu, teraz máme v rukách tablet, ktorý si môžete kúpiť za 219 eur.

Plast a pekný dizajn

Žiadne zázraky sme nečakali a ani sme žiadne nedostali. Pri nízkej cene je nepravdepodobné, že by sa do rozpočtu zmestil kvalitný kov, no výsledok neurazí a nie je ani prehnane náchylný na poškodenie pri bežnom používaní.

Aj s plastovým rámom a celou zadnou stranou je pevnosť bezchybná, navyše jej jemná textúra pomáha pri bezpečnejšom držaní a zamedzuje zanechávaniu neželaných odtlačkov. Rám okolo displeja je len o trochu širší ako pri staršom iPade Pro, vďaka čomu ho pohodlne udržíte aj v jednej ruke.

Na zadnej strane nájdete jednoduchý 13-megapixelový fotoaparát, ktorý nás ničím nenadchol. So zhoršením svetelných podmienok totiž rapídne klesá kvalita fotografií a videa a ani použitá aplikácia fotoaparátu neoplýva množstvom funkcií.

Hardvérové tlačidlá sú tri, dvojica na úpravu hlasitosti a tlačidlo zapínania / blokovania displeja. Je ale trochu nezvyčajné, že je pri ňom aj USB C port, čakali by sme ho skôr na protiľahlom boku. Chválime dobre umiestnené stereo stereo reproduktory, ktoré oceníte hlavne pri pozeraní filmov a hraní hier.

Výrobca správne predpokladá, že tento tablet pravdepodobne skončí aj v detských rukách, čomu prispôsobil dostupné príslušenstvo a softvérové doplnky. Môžete si k nemu zakúpiť napríklad špeciálne dotykové pero, pre ktoré je v tablete prítomných hneď niekoľko kreatívnych aplikácií.

Pre deti je pripravený aj špeciálne prostredie systému, ktoré im nedovolí meniť žiadne nastavenia. Vy ako rodič im sprístupníte len konkrétne aplikácie a webové stránky, pri ktorých nehrozí zobrazenie nevhodného obsahu.

Systém dokonca dokáže upozorniť na nesprávne držanie tabletu, napríklad v posteli a nechýba ani nastavenie času, počas ktorého ho môže dieťa používať. Máme výhrady k slovenskému prekladu a niektorým upozorneniam, ktoré dokázali niekoľko krát úplne znefunkčniť tablet.

(zdroj: Matúš Paculík)

Na 4K rozlíšenie zabudnite

Nízka cena, veľký displej s 10,36-palcovou uhlopriečkou a slušná výbava. Od cenovo dostupného tabletu ale nečakajte vysoký výkon, v tomto segmente je stále dôležitejšia dobrá optimalizácia systému. Nebude vás model od TCL obmedzovať aj pri úplne bežných činnostiach?

Použitý čip MediaTek Helio P60 je presne taký, aký by sme čakali pri cenovo dostupnom tablete. Má síce osem jadier a množstvo funkcií vrátane časti pre umelú inteligenciu a strojové učenie, no vznikol pred vyše troma rokmi a jeho hrubý výkon na moderné hry dnes už nestačí.

V spojení so štyrmi gigabajtami operačnej pamäte má ale dostatok výkonu pre bežné úkony, ako sú aplikácie pre sociálne siete, pohodlne si budete na ňom prezerať webové stránky, komunikovať, počúvať a aj pozerať video a filmy.

No nesnažte ísť za hranice Full HD, na to čip nie je stavaný. Skúste si pozrieť 4K video na YouTube a zistíte, prečo ho ani fotoaparát nedokáže zaznamenať. S ohľadom na rozlíšenie displeja 1200 x 2000 bodov je toto obmedzenie akceptovateľné a aj Full HD obsah pôsobí veľmi detailne.

Samotný displej je veľmi dobrý a hoci to nie je špičkový AMOLED, tak pri farbách veľmi nezaostáva a dobre si poradí aj s čiernou. Čo ale nefunguje dobre, je automatické nastavenie intenzity podsvietenia podľa okolitého svetla. Hlavne v prítmí je displej veľmi tmavý a my sme museli zakaždým upravovať nastavenie.

Zvyšná hardvérová výbava je adekvátna cene. Operačná pamäť s kapacitou 4 gigabajty pre bežné potreby stačí, obmedzovať by nemala ani občasných hráčov. Pri dátovom úložisku je 64 gigabajtov základom, za ktorý sa výrobca hanbiť určite nemusí.

Navyše ak by vás táto kapacita limitovala, môžete ju rozšíriť s pomocou pamäťovej karty. Systém si totiž z celkovej kapacity dostupného dátového úložiska ukrojí až 19 gigabajtov.

Fotoaparát s rozlíšením 13 megapixelov je len do počtu, potešila nás podpora pre 5 GHz Wi-Fi siete a Bluetooth vo verzii 5.0. Batériu s kapacitou 8000 mAh nabijete s pomocou USB C kábla, rýchlosť nabíjania je maximálne 18 wattov, takže si na plné nabitie počkáte skoro 4 hodiny.

Slovenský preklad používateľského rozhrania obsahuje viacero chýb. (zdroj: Matúš Paculík)

Výsledky testov

Tablet Tablet Smartfón Smartfón Smartfón TCL 10 TAB Max

219 € Samsung Galaxy Tab S5e

419 € TCL 20 Pro 5G

549 € Samsung Galaxy A72

449 € OnePlus Nord N10 5G

299 € AnTuTu AnTuTu score 158784 153660 381905 341236 282970 AnTuTu CPU 60671 60956 119195 105165 106607 AnTuTu GPU 29974 44310 93582 85938 61548 3DMark SlingShot Extreme 1255 1575 2794 2589 2179 PCMark Work Score 10324 7760 9349 10110 9439 Work 2.0 Score 7763 6547 8128 8714 7937 Computer Vision Score 4474 3107 4561 5017 4077 GFXBench Car Chase offscreen 7.9 11 19 18 14 Manhattan Offscreen 21 29 46 42 37 T-Rex Offscreen 37 58 91 85 73

Je tablet za 200 eur použiteľný?

S ohľadom na súčasnú ponuku tabletov a smartfónov patrí cenový segment okolo 200 eur k tomu najlacnejšiemu. Obavy o použiteľnosť ale nie sú na mieste, stačí sa pozrieť na ponuku smartfónov, ktoré sa dokázali vyrovnať s tak obmedzeným rozpočtom.

Testovaný tablet je na tom rovnako, nie je dokonalý, no zároveň nešetrí na nesprávnom mieste. Dokáže dosiahnuť dobrý dojem hneď na prvý pohľad, je totiž pekný, s podareným dizajnom a nadpriemerným displejom.

Žiadne nástrahy na vás nebudú čakať ani pri hardvéri, ktorý aj keď nepatrí k tým najnovším, dokáže aj v roku 2021 ponúknuť dostatok výkonu pre bežného používanie, multimediálnu zábavu a občasné hranie graficky menej náročných hier.

Medzi školákmi obľúbený Roblox zvládne tablet len pri strednej kvalite a menej komplexných mapách. Tie zložité sú nad sily použitého hardvéru, čo samozrejme platí aj pre zvyšné moderné hry.

K tabletu preto nepristupujte s prehnanými nárokmi. Je to šikovné multimediálne zariadenie určené primárne pre konzumáciu obsahu a digitálnu zábavu. Nenáročnú prácu zvládne tiež, no už neočakávajte bleskové prepínanie sa medzi aplikáciami, či desiatkami webových stránok.

Výhrady nemáme ani k softvérovej nadstavbe, je dizajnovo podarená, nie je náročná na výkon a tablet pri nej netrpí zbytočne vysokým vybíjaním, keďže za jeden deň potrebuje len 5 percent kapacity batérie. Pri pozeraní videa budete nabíjačku hľadať približne po ôsmych hodinách.

Zbytočných aplikácií tu veľa nenájdete, jediným slabým miestom sú tak aktualizácie systému. Android 10 nie je zrovna jeho aktuálna verzia a nepotešili nás ani bezpečnostné aktualizácie zo začiatku roka.

Parametre

Čip: MediaTek Helio P60

Grafika: Mali-G72 MP3

Pamäť: 4 GB

Dáta: 64 GB + MicroSD

Displej: 10,36" IPS, 1200 x 2000

Fotoaparát: 13 MPx

Komunikácia: Wi-Fi 5G, BT 5.0, GPS

Batéria: 8000 mAh

Hmotnosť: 470 g

Systém: Android 10