Miliardár Branson poletí na lodi Virgin Galactic na okraj vesmíru

Štart vesmírnej lode presunuli na 16:30 nášho času.

11. júl 2021 o 15:44 Lukáš Onderčanin

Vesmírna loď VSS Unity od spoločnosti Virgin Galactic v nedeľu uskutoční komerčný let na okraj vesmíru. (Zdroj: TASR/AP)

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/RTpWYWIfP7Y

SANTA FE, BRATISLAVA. Britský miliardár a majiteľ značky Virgin Richard Branson poletí v nedeľu o 16:30 stredoeurópskeho času v raketopláne VSS Unity svojej spoločnosti Virgin Galactic spolu s päťčlennou posádkou na okraj vesmíru.

Článok pokračuje pod video reklamou

Splní si tak svoju ambíciu zaviesť komerčné lety na okraj vesmíru. Podnikateľ podľa BBC tvrdí, že chcel sám vyskúšať tento zážitok ešte predtým, ako ho ponúkne komerčným zákazníkom.

Ide o jeden z prvých komerčných výletov do vesmíru. Branson len o deväť dní predbehne svojho konkurenta, majiteľa spoločnosti Amazon a Blue Origin Jeffa Bezosa.

Vesmírne lietadlo spoločnosti Virgin Galactic s názvom Unity uskutočnilo prvý úspešný suborbitálny kozmický let v máji. Až po treťom teste dostane zariadenie oprávnenie prevádzkovať komerčné lety.

Branson bude letieť s dvoma pilotmi, Daveom MacKayom a Michaelom Masuccim a s troma ďalšími pasažiermi – inštruktorkou astronautov Beth Mosesovou, inžinierom Colinom Bennettom a viceprezidentkou Virgin Galactic pre vládne otázky Sirishou Bandlovou.

Vesmírne lietadlo najskôr vynesie do výšky 13 kilometrov jeho "materská loď" Eve, následne sa odpúta a vďaka raketovému pohonu rýchlo vystúpi do výšky do výšky takmer 90 kilometrov, pričom dosiahne trojnásobnú rýchlosť zvuku. Loď štartuje zo základne Spaceport America v Novom Mexiku.

Celá cesta by mala trvať asi dve a pol hodiny, v beztiažovom stave by mal byť Branson a jeho tím len štyri až päť minút.