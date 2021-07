Je čas nanovo napísať históriu človeka

Nové správy z vedy.

2. júl 2021 o 12:30 Ondrej Podstupka, Lucia Haverlík, Viera Ráczová

Vypočujte si podcast

Dva nové objavy lebiek predkov človeka v Čine a Izraeli ešte viac komplikujú príbeh dávnych predkov nového človeka. Naše staré uvažovanie, v ktorom sme videli postupnú evolúciu, pri ktorej anatomicky moderné druhy nahrádzali staršie naštrbuje čoraz viac dôkazov.

Vidíme, že naši anatomicky moderní predkovia často spolunažívali s ľuďmi, ktorí mali bližšie k neandertálcom. Príbeh človeka je pestrejší a zamotanejší ako sme si mysleli.

Vedci z MIT a Harvardu našli spôsob, ako naučiť ľudské telo napádať časť vírusu chrípky, ktorá takmer vôbec nemutuje. Znamená to, že v budúcnosti by vedeli vytvoriť vakcínu, ktorá bude voči chrípke chrániť roky. Výskum je zatiaľ v skorých fázach, no výsledky z testov na myšiach vyzerajú sľubne.