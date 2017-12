ST zatiaľ nezvyšujú ceny za pripojenie do internetu prostredníctvom ISDN

1. feb 2002 o 19:10 ©TASR 2002

Bratislava 1. februára (TASR) - Slovenské telekomunikácie (ST), a. s. nebudú zatiaľ meniť ceny za pripojenie do internetu prostredníctvom ISDN, platné od 1. júla 2001.

Dohodlo sa na tom predstavenstvo ST na svojom štvrtkovom rokovaní. Ceny za internetové volania cez ISDN tak ostanú nezmenené až do uvedenia nového promočného programu (najneskôr 1. mája). Ceny za prístup na internet pre užívateľov klasickej telefónnej linky sa podľa nového cenníka, ktorý vstúpi do platnosti v druhej polovici roku 2002, mierne zmenia. Zatiaľ čo teraz stojí hodina prístupu do internetu v silnej prevádzke 49,20 Sk, podľa nových cien to bude o 1,20 Sk menej. Viac ale bude stáť pripojenie v slabej a víkendovej prevádzke, ktoré zdražie zo súčasných 19,20 Sk na 24 Sk. ST tiež plánujú v rámci rozvoja internetu zaviesť nový model tarifikovania, ktorý by mal byť predstavený koncom leta 2002.

Používatelia pripojenia do internetu prostredníctvom ISDN by mali byť prvou skupinou užívateľov, ktorá bude môcť využívať sekundovú tarifikáciu po prvej minúte (od 1. marca). Od tohto dátumu budú mať k dispozícii tiež 30 voľných minút na miestne a medzimestské volania v rámci mesačného paušálu oboch ISDN programov a lacnejšie medzinárodné volania, napr. do ČR, Nemecka, Rakúska. Ceny paušálu sa meniť nebudú.

Pre bytových zákazníkov s analógovou telefónnou prípojkou po zavedení sekundovej tarifikácie v druhej polovici roka 2002 ST predstavia nové typy volacích programov, ktoré budú zahŕňať voľné minúty na miestne a medzimestské volania. Pre podnikateľov, využívajúcich analógový spôsob pripojenia, spoločnosť predstaví nižšie ceny medzinárodných volaní. Zároveň so zavedením sekundovej tarifikácie plánujú ST znížiť ceny pre všetky zákaznícke skupiny pre volania do mobilných sietí.

Predstavenstvo ST tiež schválilo dlhodobý program s názvom eSlovakia, ktorý bude orientovaný na tri hlavné oblasti. Prvou je rozvoj informačnej spoločnosti na Slovensku, druhou rozvoj internetizácie škôl a univerzít a treťou rozvoj internetizácie štátnej správy, miestnej samosprávy a iných organizácií. O spoluprácu na aktivitách ST v druhej oblasti prejavili záujem zástupcovia mimovládnej neziskovej organizácie Asociácia projektu Infovek a obe strany sa dohodli, že budú aktivity v tejto oblasti spoločne koordinovať.

Projekt eSlovakia nadväzuje na stretnutie s predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom zo 16. januára 2002. Premiér do projektu podľa svojho dnešného stanoviska "vkladá veľkú nádej" a "bude ho osobne podporovať". Iniciatíva by v nasledujúcom období mala byť rozpracovaná do ďalších podrobností v spolupráci s vládnym tímom eSlovakia a postupne rozšírená. Tento program bude po prerokovaní so zástupcami kabinetu a ostatnými partnermi predmetom rokovania zasadnutia predstavenstva ST na jar tohto roka.