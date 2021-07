Z vesmíru hlásil oheň, ostatní ho poslali spať. Čo sa dialo pri jedine smrteľnej misii vo vesmíre?

Obe posádky sa cítili sklesnuto.

1. júl 2021 o 12:48 Renáta Zelná

Do vesmíru pôvodne ani nemali letieť. A nikto nečakal, že sa už z neho nevrátia živí.

Pár dní pred štartom misie Sojuz 11 v roku 1971 Sovieti zmenili jej posádku a na prvú vesmírnu stanicu zrazu mierili traja náhradní kozmonauti. Hoci na palube prvej vesmírnej stanice Saľut 1 nešlo všetko úplne podľa plánov, svoje ciele splnili a po 23 dňoch sa vydali domov na Zem.

Záchranári však v návratovom module lode Sojuz našli iba bezvládne telá kozmonautov. V utorok 29. júna uplynulo päťdesiat rokov odo dňa, keď vo vesmíre umreli prví a dosiaľ aj poslední ľudia.

Všetky iné úmrtia spojené s vesmírnym prieskumom sa udiali ešte na Zemi či v jej atmosfére, najmä pri testoch, štartoch alebo tesne pred pristátiami.

Najskôr zacítili smrad

Na pilotovanom lete Sojuz 11 sa mali pôvodne zúčastniť kozmonauti Alexej Leonov, Valerij Kubasov a Piotr Kolodin. Do vesmíru sa už tešili a Leonov obzvlášť, lebo bol veliteľom misie, ktorá mierila na prvú vesmírnu stanicu na svete.

"Vstúpime do tej prekliatej stanice," spomínal na Leonovove slová Boris Čertok v knihe Rakety a ľudia IV: Preteky o Mesiac (Rockets and People: The Moon Race). Čertok bol v 70. rokoch projektantom riadiacich systémov v sovietskom vesmírnom programe.