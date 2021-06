Klik: Prečo Čína zatvára kryptobane

Komentovaný prehľad technologických správ.

26. jún 2021 o 7:33 Ondrej Podstupka, Dávid Tvrdoň, Denisa Žilová, Viktor Hlavatovič

Vypočujte si podcast Klik

https://embed.podcasts.apple.com/us/podcast/klik-170-pre%C4%8Do-%C4%8D%C3%ADna-zatv%C3%A1ra-kryptobane-kuri%C3%B3zny-pr%C3%ADbeh/id1348382304?i=1000526895875&itsct=podcast_box_player&itscg=30200&ls=1&theme=dark

Počúvajte cez: Apple podcasty | Google podcasty | Spotify | RSS

Cyberpunk dorazil do Texasu

Veľké korporácie cez technológie kontrolujú každé rozhodnutie a každú sekundu našich životov. Rozhodnutia o životoch robia stroje bez ohľadu na ľudské potreby a bežný človek nemá možnosť sa nadvláde technológií, ktorú poháňa hyperkapitalistická mašinéria vôbec brániť.

Tak by sa dali zhrnúť základné koncepty cyperpunkového videnia našej budúcnosti. Často, aj v tomto newslettri, hovoríme, že táto budúcnosť sa pomaly blíži.

Najnovší príklad prišiel z Texasu, kde počas vlny horúčav začala energetická spoločnosť na diaľku meniť nastavenia teploty v domoch svojich zákazníkov. Chcela ušetriť energiu potrebnú na vychladenie domova.

Dystopickú príchuť celej veci uberá najmä fakt, že zákazníci s podobnou zmenou súhlasili. Bola síce skrytá malým písmom v zmluve, ale odobrili ju svojím podpisom a mali možnosť sa z programu kedykoľvek odhlásiť.

Na celej veci je zvláštne najmä to, že ako koncept to nie je zlý nápad. Inteligentné prístroje umožňujú nastaviť spotrebu energie tak, aby našla rozumný pomer medzi pohodlím a spotrebou. V rozvinutých krajinách sme si na spotrebu energie v domácnosti mierne odvykli myslieť a ak by sa podobné programy podarilo rozbehnúť transparentne v kontexte úspory pre ochranu klímy, mohli by byť naozaj užitočné.

(Gizmodo)

Článok pokračuje pod video reklamou

Čína zatvára kryptobane

Úrady v Číne za posledné týždne zatvorili podľa odhadov kryptobane, ktoré pokrývali približne 90% ťažby v krajine. Ide o podniky, ktoré sa špecializujú na budovanie serverových fariem na ťažbu bitcoinu a iných kryptomien.

Firmy využívajú lacnú energiu, ktorú majú niektoré regióny v krajine dostupnú z hydroelektrární počas obdobia dažďov. Úrady zasiahli voči firmám a prikázali energetickým distribučným spoločnostiam, aby im známe kryptobane odstrihli od dodávok elektrickej energie. Presné dôvody tvrdého zásahu proti kryptomenám nie sú jasné. Je možné, že krajina sa pokúša vytlačiť rizikové odvetvie ekonomiky mimo svoje hranice.

Je pravdepodobné, že firmy sa presťahujú do inej krajiny.

(NY Times)

Ako fungujú školy ešportu

Denník The New York Times napísal veľkú reportáž o tom, ako juhokórejské školy vychovávajú nadchádzajúce generácie profesionálnych hráčov počítačových hier.

E-športy sú v krajine už dve desaťročia veľmi populárne a veľké turnaje prenášajú aj veľké televízie. E-šport je nie úplne bežná, ale už legitímna kariéra.

Školy majú náročný režim, ktorý kombinuje trénovanie v konkrétnych hrách s ekonomickými a praktickými predmetmi. Vzdelanie smeruje k tomu, aby hráč dokázal súťažiť vo vybranej hre, a zároveň si z hrania dokázal cez sponzorstvá vybudovať živobytie.

(NY Times)

Mini herné konozoly

Poslucháč Ľubomír nás v nadväznosti na debatu o konzole Playdate upozornil na dva zaujímavé projekty drobných konzol:

Gamebuino META beží na arduine a stojí necelých 100 eur. Komunita okolo zariadenia vytvorila a zdieľa hry zdarma aj so zdrojovým kódom.

Druhá alternatíva sa volá Nibble. Taktiež beží na arduine, a okrem kódovania učí aj základy elektroniky, keďže nový majiteľ si musí konzolu sám poskladať. Ľubomír hovorí, že to zvládol, aj keď dovtedy nemal s pájkovaním skúsenosti :)

Správičky

Microsoft predstavil nový Windows 11. Jednou z dizajnových zmien, ktorú si používatelia všimnú ako prvú, je presun štartu do stredu hlavnej lišty na spodku obrazovky. Vo Windows 11 budú mať používatelia viacero nástrojov na uľahčenie používania. Budú si môcť napríklad vytvoriť rozličné Plochy pre prácu, školu či hranie. Systém tiež uľahčí rozmiestnenie viacerých okien na jednu obrazovku. Windows 11 bude mať aj nový Microsoft Store. Mali by v ňom byť v ponuke aj Android aplikácie. To znamená, že na počítači si človek bude môcť spustiť napríklad TikTok. (SME Tech)

Test: Fitbit Ace 3 . Novinka je už treťou generáciou zariadenia určeného pre deti od šiestich rokov. Fitbit pre deti nie je len dizajnovo upravenou novinkou, ale kvôli odlišnému veku nebude o vašom dieťati zbierať rovnaké informácie, aké by bežné fitness náramky zbierali o dospelých. Na spárovanie s náramkom budete potrebovať buď svoj smartfón, alebo smartfón / tablet svojho dieťaťa. Jemu vytvoríte detský účet, ktorý bude primárne prepojený s náramkom. Tento účet budete ovládať vy ako rodič a aj na svojom smartfóne uvidíte všetky zbierané dáta. Deti si môžu pridávať priateľov, len ak poznajú ich presné používateľské meno alebo mailovú adresu. Bez nabíjačky vydrží detský Fitbit až osem dní, jedno nabitie trvá približne dve hodiny, stojí približne 80 eur. (SME Tech)

Google odkladá blokovanie súborov cookies v prehliadači Chrome o takmer 2 roky. Spoločnosť tvrdí, že potrebuje viac času na prípravu alternatív, ktoré budú lepšie chrániť súkromie používateľov. (CNET)

Instagram umožnil pridávanie príspevkov z počítača. Pre sociálnu sieť, ktorá bola dlhé roky obmedzená len na mobilné zariadenia ide o odklon od pôvodného zámeru tvorcov. Zároveň je umožnenie pridávania príspevkov z webového rozhrania potvrdením toho, že Instagram využívajú ľudia a firmy na biznis a možnosť prispievať pohodlne aj z počítača môže zvýšiť aktivitu na sieti. (9to5Mac)

Podporte podcast Klik

Objednať hrnček podcastu Klik za 9,99 € >>