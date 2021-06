Hubblov teleskop má problémy. Je v núdzovom režime

Problémy zrejme spôsobil pamäťový modul. NASA sa snaží prepnúť na záložnú pamäť.

17. jún 2021 o 12:41 Renáta Zelná

Hubblov vesmírny teleskop má od nedele problémy s počítačom z osemdesiatych rokov. Musel preto pozastaviť všetky vedecké činnosti aj pozorovania vesmíru.

Je možné, že na vine je poškodený pamäťový modul počítača.

Počítač NSSC-1 vyvinul Národný vesmírny úrad pre letectvo a vesmír (NASA) ešte v 80. rokoch. Bežne sa používal pri vesmírnych misiách v slnečnej sústave.

V nedeľu tento stroj nebol schopný nadviazať spojenie s hlavným počítačom na palube Hubbla. Ten preto automaticky prepol všetky vedecké prístroje teleskopu do núdzového bezpečnostného režimu.

NASA sa chybu snaží opraviť. Počítač skúsili spustiť ešte v pondelok, no neúspešne. Počítače opäť nedokázali nadviazať spojenie.

V stredu sa preto pracovníci NASA pokúsili prepnúť na záložnú pamäťovú jednotku. Výsledky testu by mali oznámiť počas štvrtka. Ak by bol úspešný, opäť začnú pozorovania vesmíru.

Hubble začal svoju vesmírnu misiu pred 31 rokmi. V poslednom čase sa čoraz viac ukazuje, že stroj už starne. Pred dvoma rokmi sa pokazil jeho hlavný fotoaparát a teleskop mal problémy aj s gyroskopmi, ktoré sú dôležité pri zameriavaní pozorovaných objektov.

Hoci by Hubblov vesmírny ďalekohľad mohol fungovať ešte ďalších desať rokov, tento rok už po mnohých odkladoch vypustia aj jeho nástupcu. Vesmírny ďalekohľad Jamesa Webba by mal odštartovať zo Zeme najskôr 31. októbra. Bude sa vedieť pozerať ešte ďalej do vesmíru ako Hubble.