Ako mať konverzáciu o ťažkých témach?

Aj náročné témy si vyžadujú rozhovor.

15. jún 2021 o 13:46 Andrej Zeman

Článok pokračuje pod video reklamou

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/multi?playlist=http%3A%2F%2Fplaylist.podbean.com%2F4976078%2Fplaylist_multi.xml&vjs=1&kdsowie31j4k1jlf913=e244b2fe8f6aef7b71a13b49e0c1f345b07a6a6f&size=430&skin=8&episode_list_bg=%23ffffff&bg_left=%23000000&bg_mid=%23757575&bg_right=%23ffffff&auto=0&share=1&fonts=Verdana&download=1&rtl=0&show_playlist_recent_number=10&pbad=1

Aké sú niektoré pravidlá, ktoré nám môžu pomôcť mať lepši rozhovor pri náročných témach? Čo robiť pri nesúhlase? A je vždy dôležité “mať pravdu”?

Sam Harris raz povedal, že nás od úpadku do úplného chaosu delí len séria niekoľkých úspešných konverzácii. V mojich dávkach som mnohokrát rozoberal pohľady na rôzne súvislosti súvisiace s religionistikou, vedou či históriou. Myslím si však, že jedna vec je omnoho dôležitejšia než mať správnu odpoveď na všetky tieto témy a to je táto: Ako sa vôbec máme o všetkých týchto veciach rozprávať, zvlášť ak spolu nesúhlasíme? A práve nad tým sa dnes spoločne zamyslíme.

Obsah dnešnej dávky nevyplýva z mojej abstraktnej úvahy nad týmito otázkami ale predovšetkým z rozhovorov, ktoré som mával s niektorými ľuďmi, no predovšetkým mojou mamou. Poviem to tak - nie vždy sme spolu vo všetkom súhlasili. Keďže nedávno od nás navždy odišla, rozhodol som sa spracovať tieto myšlienky do tejto dávky a ak vám prídu užitočné, môžete sa jej určite na diaľku poďakovať. Priznám sa, že som váhal, či mám spracovať takúto netradičnú tému. Moju váhavosť však prelomil email od istej poslucháčky, ktorá sa ma spýtala práve na veľmi podobnú otázku a tak som si povedal, že to zrejme bude dáke znamenie.

Problém nesúhlasu

V tejto časti sa teda nepozriem na žiadnu tému z histórie ale chcel by som sa spolu s vami zamyslieť nad jednou veľmi praktickou súčasťou našich životov. Toto zamyslenie vyplýva z jednej univerzálnej pravdy, ktorú má zaiste možnosť pozorovať každý z vás - ľudia nesúhlasia. A nielenže ľudia nesúhlasia, ale veľakrát sú to nám veľmi blízki ľudia, ktorí s nami nesúhlasia a navyše nielen v nepodstatných ale aj zásadných veciach. Nazvime to “problém nesúhlasu”. Čo teda robiť v takýchto situáciách?

To je ťažká otázka, dokonca by som povedal jedna z tých najťažších. Môžete si totižto čítať všemožné cenné diela, vrátane tých od Platóna, Akvinského či Einsteina, ale keď narazíte na takýto hlboko praktický problém, múdre knihy a Google, zdá sa, nemusia byť až také nápomocné ako pri iných našich faktických otázkach.

To, čo vám ponúknem pri dnešnej dávke, nie je vôbec recept, ktorým sa dá “problém nesúhlasu” nevyhnutne vyriešiť. Sú to moje myšlienky, ktoré sa vo mne časom vyvíjali a veľakrát mi už pomohli, i keď som si musel pri nich prejsť cez mnohé zlyhania vďaka mojim mnohým osobným nedokonalostiam. Avšak nielen napriek ale aj práve vďaka nim sa nasledujúce úvahy tvarovali ako taká socha, ktorá postupne dostávala svoj tvar. Tu som ich zhrnul v skratke do siedmych bodov.

Pravidlá dobrého rozhovoru

Nazvime nasledovné tipy pravidlá dobrého rozhovoru. Pod rozhovorom tu mám teda na mysli nie obyčajný rozhovor na romantickom rande pri káve alebo so šéfom pri žiadaní väčšieho platu ale taký, pri ktorom očakávame “problém nesúhlasu” - teda situáciu, kde ľudia nesúhlasia a ktorá môže byť frustrujúca či sa potenciálne názorovo vyostriť. Hoci som mal na mysli predovšetkým zhovárania sa o náboženských témach, je možné ich využiť v mnohých iných oblastiach.

Moje úvahy boli pôvodne inšpirované takzvanými Rapoportovými pravidlami, ktoré majú byť návodom, ako môžeme nejaký názor či argument konštruktívne kritizovať. Tu ich nezhrniem, ale môžete si ich nájsť dolu v linkoch k tejto dávke. Ja som ich začal pozmeňovať a rozširovať, aby mi slúžili nie na konštruktívnu kritiku, ale v prvom rade na dobré obojstranné počúvanie a rozhovor. Predsa len, ak píšeme len recenziu na knihu či film je to zaiste iná situácia, ako keď sa rozprávame s človekom, ktorý sedí oproti nám a môžeme na seba navzájom reagovať. Zároveň platí, že je takmer nemožné pridŕžať sa všetkých nasledovných siedmich pravidiel. Niekedy na ne zabudneme my, ich uplatnenie môže byť prakticky veľmi náročné alebo to neumožní samotná konverzačná situácia. Je však veľká šanca, že každé jedno z nich spraví rozhovory lepšími a jeho účastníkov aspoň o trochu múdrejšími.

1. pravidlo: Otvorené uši

Prvé pravidlo môžeme nazvať pravidlo otvorených uší. Je to stav, ktorý má predchádzať samotnému rozhovoru a je o tom, aby sme boli otvorení tomu, čo nám chce druhá strana povedať. Toto pravidlo je podľa mňa tiež schované na začiatku známeho Platónovho diela s názvom Štát. Začína sa scénou, keď sa Sokrates vracia z aténskeho prístavu do samotného mesta, no je čoskoro obkľúčený skupinou sluhov, ktorí patria bohatému filozofovi Polemarchovi. Polemarchos ich dobehne a začnú sa zhovárať. Nasleduje položartovný rozhovor medzi ním a Sokratom, ktorý parafrázujem takto:

Už ideš naspäť, Sokrates?

Veru, idem.

Asi si si však nevšimol, koľkí sme ťa obkľúčili a akú máme silu.

Všimol, veru, všimol.

Ak ťa teda nepustíme ďalej, musíš ostať s nami.

Zaiste však existuje aj iná možnosť, Polemarchos. A to je, že ťa presvedčím, aby si ma pustil.

Čo však v prípade, že budeme mať zatvorené uši?

Nuž, potom vás samozrejme nepresvedčím.

Toľko táto parafráza. Detaily tú nie sú dôležité, ako napríklad, že poslednú odpoveď povie Sokratov priateľ Glaukón. Pointa je, že aj Sokrates vedel, že so zatvorenými ušami sa konverzácia nikam nepohne. Samozrejme, rozhovor nemá byť v prvom rade o presviedčaní a k tomu sa ešte dostaneme, no bez otvorených uší je kvalitný rozhovor zbytočný. Ak vidíme, že druhá strana ma uši zatvorené, je dobré rozhovor nateraz ani nezačínať a počkať na lepší čas.

2. pravidlo: Epistemická pokora

Ide o vylepšenie predošlého pravidla. Nemaj len otvorené uši. Vstupuj do konverzácie s vedomostnou, teda epistemickou pokorou - uvedom si, že nevieš všetko. Nielen, že si si neprečítal, nevidel, nepočul, nezakúsil všetko a nezamýšľal sa nad všetkým. Drvivú väčšinu všetkého, čo sa dá čítať, vidieť, počuť, zakúsiť a myslieť, si nečítal, nevidel, nepočul, nezakúsil a si si nepomyslel. A aj keby väčšinu všetkého videl a vedel, nemáš žiaden copyright na neomylnosť. To je prvá časť. Druhá časť je táto - predstav si, že osoba, s ktorou sa ideš rozprávať a s ktorou budeš zrejme zásadne nesúhlasiť, má pre teba veľmi dôležitý pohľad či informáciu, ktorá tu je pre teba, ktorú nedostaneš od nikoho iného a ktorú musíš počuť. Predstav si, že tento rozhovor má v sebe kľúč od toho, aby si veciam lepšie pochopil a vnútorne podrástol.

Rozdiel od prvého pravidla je z môjho pohľadu takýto: Kým otvorené uši musia mať obe strany, aby mal rozhovor zmysel, epistemická pokora je už veľkým vylepšením, keď vzíde aspoň z jednej strany, teda aspoň z tej vašej.

3. pravidlo: Určenie cieľa

Ak pri behu neexistuje cieľ, neexistuje žiadna správna cesta. Ak pri náročnejšej konverzácii neexistuje žiadny cieľ, hrozí nám podobne, že budeme pri nej len náhodne pobehovať hore-dole. Tak ako jasne formulovaná otázka pri písaní prác pomôže jasnejšie formulovaným myšlienkam, podobne je tomu v konverzácii. Samozrejme, že naše každodenné rozhovory nebudeme začínať stanovením si ich cieľa. Avšak keď viete, že môže ísť o zložitejší či ťažší rozhovor, je dobré si stanoviť nejakú cieľovú rovinku, aj keď by sme cez ňu nikdy neprebehli.

Je teda dôležité odhadnúť, nielen kedy sa o niečom máme baviť, ale aj akým spôsobom. Možno patríte medzi ľudí, ktorí radi debatujú, radi používajú racionálne argumenty, pracujú so štatistikami a radi zachytávajú rôzne logické fauly, ktoré ľudia vždy sem-tam spravia. Možno to však nie je ten najlepší prístup, ktorý by sme mohli zvoliť. Možno je naša úloha dnes len počúvať a snažiť sa viac pochopiť.

Páči sa mi motto zahraničného časopisu Skeptik, ktorým sú tieto slová od filozofa Spinozu: “Všemožne som sa snažil, aby som sa neposmieval, nenariekal, a nepohŕdal ľudskými činmi, ale naopak, aby som im pochopil.” Rozprávať a rozmýšľať ako dobrý právnik má isto svoje miesto ale porozmýšľajme, či sa to hodí práve pre daný rozhovor. Sherlock Holmes je síce brilantný detektív ale na svojich konverzáciách musí ešte popracovať. Určite je vždy lepšie skôr počúvať a pochopiť než poúčať a potopiť.

4. pravidlo: Prezentuj partnera

Ďalšie pravidlo nazývam prezentuj partnera. Ide tu o to, aby sme sa vyhli zlému prístupu, ktorý často vidíme v súkromnom či verejnom priestore a ktorý sa označuje ako slamený panák. To znamená, že jedna strana si často vykonštruuje pozíciu svojho konverzačného partnera tak, že z nej spraví inú a slabšiu verziu. Lepší prístup však je umožniť každému, aby prezentoval pozíciu toho druhého a to tak, aby takéto podanie odsúhlasil, ako názor, ktorý naozaj zastáva. Najlepšie tak, aby náš konverzačný kolega povedal: “Kiežby som už skôr vedel sformulovať moju pozíciu tak dobre a jasne ako ty.”

Pri vylepšenej verzii tejto vzájomnej prezentácie sa snažíme nielen partnerovu pozíciu prezentovať, ale ideálne aj opancierovať. Teda, ak sa dá, skúsiť ešte vylepšiť argument, ktorý druhá strana používa. Opancierovanie nemusíte síce od druhej strany očakávať, ale to neznamená, že to bude zbytočné pre vás. Umožní vám to lepšie rozmýšľať a zároveň byť voči druhej strane epistemicky štedrý. Už však samotné prezentovanie pozície toho druhého vedie k lepšiemu premýšľaniu, pochopeniu, a zachyteniu prvotných nedorozumení. Slúži ako dobré sito, ktoré by si zaslúžilo byť na začiatku mnohých konverzácii.

5. pravidlo: Nájdi zhody

Ďalšie pravidlo je o vyjadrení bodov, na ktorých sa zhodnete. Nesústreďujte sa len na všetky tie veci, v ktorých sa líšite ale povedzte si nahlas veci, ktoré sú pre vás spoločné. Veľakrát to môže byť len malé percento, ktoré spôsobuje veľké nezhody. To je samozrejme dôležité, ale takýto pozitívny zoznam vám jednak pomôže dať veci do väčšej perspektívy, na ktorej môžete počas ďalšej konverzácie stavať. Ide teda o aktivitu, ktorá sa hodí buď v strede alebo na konci konverzácie.

6. pravidlo: Nájdi prínos

Podobne je na tom šiesta rada, ktorú je tiež dobré uplatniť niekedy na záver rozhovoru, prípadne neskôr v reflexii na ňu. V istom zmysle je podobná tej predošlej, ale má trochu iné zameranie. Jej predmetom nie je zamyslenie nad vecami, ktoré vás spájajú, ale nad hlbšími závermi, ktoré ste sa vďaka rozhovoru dozvedeli, vrátene predošlých bodov, ktoré sme tu už spomenuli. Príkladom niektorých dobrých otázok môžu byť niektoré z nasledovných: Vedeli sme do dnešného rozhovoru správne prezentovať názory či argumenty druhej strany? Vedeli sme si priznať chybu či nepresnosti? Vieme oceniť niečo na názore či prístupe toho druhého? Prekvapilo nás niečo, čo sme sa dozvedeli a ak áno, čo presne a prečo? Čo z toho, čo sme si povedali, je niečo, na čom by sme mohli ďalej stavať? Alebo: dosiahli sme aspoň čiastočne cieľ, ktorý sme si na začiatku stanovili? Ak nie, čo tomu bránilo? A ak áno, ako to môžeme ďalej využiť pri našom spoločnom hľadaní.

7. pravidlo: Človek je viac

A na záver je tu ešte posledné, siedme pravidlo - “Človek je viac.” Tým chcem povedať niečo takéto - človek, ktorý nie je internetový troll a podobne, ale ktorý sa s nami úprimne snaží rozprávať a hľadať pravdu je viac než výsledok našej konverzácie. Konverzácia totiž môže prebehnúť aj zle, môžeme z nej byť nešťastný či frustrovaný. Prečo? Lebo sme dúfali, že pôjde lepšie, že nám dodá dáke veselé dopamíny, alebo že prídeme k nejakému spoločnému záveru.

K tomu by som povedal nasledovné - ak nám ide o vzťah, na ktorom nám záleží, prijmime svoje potenciálne neprijatie. Môže to byť ťažké, ale nestojí to za to, aby sme vždy takpovediac vyhrali. Zvlášť ak ide o akúsi metafyziku, teológiu či iné myšlienkové, filozofické, náboženské či politické systémy. Viem, je to veľmi všeobecná rada a praktický život ju môže veľmi skomplikovať, ale takáto zmena v našom pohľade môže byť veľmi prospešná. Pritom však vôbec neznamená koniec racionality či rozhovorov. Mne takto niekedy prijatie môjho neprijatia umožnilo mať oveľa pokojnejšie, príjemnejšie a aj zmysluplnejšie rozhovory. Čo sa zmenilo, boli môj prístup, očakávania, a väčšie prijatie oproti sediacej osoby.

Dnešnú dávku dokončievam počas prebiehajúcich futbalových majstrovstiev Európy. Počas nich sa stala jedna nešťastno-šťastná udalosť - kapitán Dánska počas zápasu skolaboval, bol dlho oživovaný, no nakoniec prišiel k vedomiu. Táto udalosť viedla dánskeho trénera k takýmto slovám: “Bol to naozaj náročný večer, všetci sme dostali pripomenuté, čo je v živote najdôležitejšie. Sú to zmysluplné vzťahy. Sú to ľudia, ktorí sú nám blízki, sú to rodina a priatelia.” Myslím, že ak je tomu takto pri futbale, o to viac by tomu malo byť aj pri našich konverzáciách. “Mať rád” je niekedy naozaj viac ako “mať pravdu.”

Na záver

Prv než sa dnes opäť digitálne rozlúčime, rád by som ešte pridal isté posledné postrehy. Moje myšlienky boli niekedy konkrétne, no niekedy viac všeobecné a už vôbec nie vyčerpávajúce. Ak by ste hľadali dákeho lepšieho sprievodcu ako viesť s druhými náročné konverzácie, odporúčam vám knihu s preloženým názvom Ako mať nemožné konverzácie: Veľmi praktická príručka. Ak je toto oblasť, ktorá vás ťaží či zaujíma, som si istý, že v nej nájdete ešte detailnejšie a praktickejšie rady ako odo mňa v dnešnej dávke. Link na ňu nájdete v popise.

Zároveň je mi tiež úplne jasné, že moje dnešné myšlienky nemusia vyriešiť mnohé vaše praktické otázniky a obavy. Naše svetonázory nie sú často len o dákych abstraktných systémoch, ktoré sme si osvojili, ale dotýkajú sa nášho správania, životosprávy či výchovy detí. Je zrejmé, že mnohé takého otázky nevyrieši žiadna jedna kniha a už vôbec nie jedna dávka. To však ani nebolo mojim cieľom. Mojim cieľom je skôr to, aby sme začali cielene rozmýšľať ako mať lepšie rozhovory či už o filozofických, vedeckých alebo náboženských témach. Naše ciele, očakávania a nastavania môžu spraviť obrovský rozdiel.

Pascal raz povedal, že všetky problémy ľudstva vyplývajú z toho, že nevieme sedieť ticho vo svojej izbe. Myslím, že niečo na tom určite bude. Vždy som tomu rád, ale zvlášť k dnešnej dávke budem rád za vaše reakcie či prípadne osobné skúsenosti.