Sklad spermií by mohol byť na Mesiaci. Vedci našli spôsob, ako ich ochrániť

Z vysušených spermií sa zrodilo osem myší.

14. jún 2021 o 18:15 Renáta Zelná

Myšacie embryá, ktoré vznikli oplodnením spermiami z Medzinárodnej vesmírnej stanice. (Zdroj: Teruhiko Wakayama, University of Yamanashi)

Zo spermií, ktoré takmer šesť rokov obiehali zemeguľu na Medzinárodnej vesmírnej stanici, sa zrodilo osem zdravých myší.

Nový japonský výskum naznačuje, že pobyt vo vesmíre nemusí byť pre pohlavné bunky zničujúci, ak sa správne uskladnia.

Výskumníci ho opisujú vo vedeckom časopise Science Advances.

Žiadne abnormality

Ak by človek býval nejaký čas na vesmírnej stanici ISS, zasahovala by ho zhruba stokrát silnejšia radiácia ako na planéte Zem. Vo vzdialenom vesmíre bez ochrany zemského magnetického poľa by bolo žiarenie ešte silnejšie.

Dlhodobá vesmírna radiácia môže spôsobiť zmeny v DNA. Japonskí vedci túto hrozbu obišli tým, že myšie spermie vysušili mrazom. Tento proces sa nazýva aj lyofilizácia.