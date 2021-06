Vedci hackli komáre. Prestali šíriť horúčku dengue

Metódu Wolbachia posudzuje WHO.

10. jún 2021 o 16:19 Renáta Zelná

Prelomový výskum znížil výskyt závažnej tropickej choroby dengue. Vedci v rámci neho hackli komáre, ktoré ľudí naďalej štípali, no infekciu už neprenášali.

Prípady horúčky dengue v indonézskom meste Yogyakarta klesli až o tri štvrtiny.

Metóda z Indonézie by sa dala použiť všade na svete aj proti iným tropickým nákazám.

Ako vedci komáre upravili, opisujú v prestížnom medicínskom časopise The New England Journal of Medicine. Ide o prvú rozsiahlu štúdiu, ktorá preukazuje účinnosť metódy s upravenými komármi.

Baktéria v komároch

Horúčku dengue a mnohé iné tropické choroby šíri druh komára egyptského.

Vedci sa desaťročia snažili proti nákaze bojovať postrekmi komárov či ničením vajíčok, no žiadna metóda sa neukázala ako dostatočne účinná.

Ak chceli s chorobou reálne bojovať, museli na ňu cieliť v drobnom tele komára.