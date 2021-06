Matematika mozgu chýba. Mení jeho chémiu

Študenti si zvolili, či sa chcú učiť matematiku.

11. jún 2021 o 16:08 Renáta Zelná

Ak by sa niektorí študenti mali rozhodnúť sami za seba, asi by si nezvolili matematiku ako jeden z vyučovaných predmetov. Zrejme by urobili chybu.

Študenti, ktorí sa neučia matematiku, majú totiž rozdielnu chémiu mozgu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Naznačuje to štúdia zverejnená vo vedeckom časopise PNAS. Skúmali v nej britských žiakov, ktorí sa ako jedni z mála na svete môžu v šestnástich rokoch rozhodnúť, či sa chcú ďalej učiť matematiku.

Štúdia je súčasťou väčšieho výskumu, v ktorom vedci zisťujú, ako matematika vplýva na mozog a správanie od detstva po dospelosť.

Citlivé obdobie

V mozgoch študentov, ktorí prestali v šestnástich rokoch študovať matematiku, našli vedci chemické zmeny. Mali nižšie hladiny dôležitej kyseliny gama-aminomaslovej, ktorá sa skrátene prezýva aj GABA.

Súvisiaci článok Vyriešili matematický problém, s ktorým nik nepohol viac ako dvadsaťpäť rokov Čítajte

Táto látka sa prirodzene vyskytuje v mozgu a znižuje aktivitu neurónov, čím upokojuje nervový systém. Kyselina takto dokáže znížiť úzkosti, stres, zlepšiť spánok a predchádzať poškodeniu mozgu.

U adolescentov jej znížené hladiny namerali v jednej konkrétnej časti mozgu, ktorá zodpovedá za dôležité kognitívne funkcie ako uvažovanie, riešenie problémov, pamäť, učenie a tiež matematické myslenie.

Znížené hladiny sa spájali aj s nižšími výsledkami v matematických testoch.

"Znalosť matematiky je rozvíjajúca sa zručnosť, ktorá sa nabaľuje a zdokonaľuje v priebehu rokov. Naznačuje to, že citlivé obdobie na jej získanie presahuje detstvo a adolescenciu," píšu v štúdii autori pod vedením neurovedca Roia Cohena Kadosha.

Nútenie nepomôže

Matematické znalosti sa v živote spájajú s rôznymi výhodami v oblasti zamestnania a spoločensko-ekonomického statusu. Dokonca súvisia aj s psychickým a fyzickým zdravím, vysvetľuje Kadosha.

“ Nie každého adolescenta baví matematika, takže musíme preskúmať vplyv možných alternatív, ktoré zapájajú rovnakú oblasť mozgu ako matematika. „ neurovedec Roi Cohen Kadosha

Práve počas adolescencie môže byť učenie matematiky obzvlášť prínosné, keďže v tomto období sa stále formuje mozog a rôzne kognitívne funkcie. Zatiaľ nie je známe, aké sú dlhodobé dôsledky toho, ak sa niekto v tomto období života matematiku neučí.

Nútenie študentov do učenia matematiky však nie je riešením.

"Nie každého adolescenta baví matematika, takže musíme preskúmať vplyv možných alternatív ako cvičenia na logiku či uvažovanie, ktoré zapájajú rovnakú oblasť mozgu ako matematika," dodal Kadosha.

DOI: 10.1073/pnas.2013155118