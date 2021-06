Najbohatší muž sveta poletí do vesmíru v lodi svojej firmy Blue Origin

Bezos bude na palube prvého letu s posádkou jeho vesmírnej spoločnosti.

7. jún 2021 o 15:23 SITA

BRATISLAVA. Americký podnikateľ Jeff Bezos bude na palube prvého letu s posádkou jeho vesmírnej spoločnosti Blue Origin.

Oznámil to na sociálnej sieti Instagram s tým, že v rakete New Shepard s ním bude aj jeho brat a víťaz ešte trvajúcej aukcie.

Let, ktorý odštartuje z Texasu, je naplánovaný na 20. júla, na výročie pristátia Apolla 11 na Mesiaci.



„Vidieť Zem z vesmíru, to vás zmení, zmení to váš vzťah s touto planétou. Je to jedna Zem,“ vyjadril sa zakladateľ spoločnosti Amazon vo videu na Instagrame. Ako v ňom tiež vysvetlil, letieť chce preto, lebo to chcel „urobiť celý svoj život“. „Je to dobrodružstvo. Je to pre mňa veľká vec,“ povedal.



Aukcia na miesto v New Shepard sa končí v sobotu. Najvyššia ponuka má v súčasnosti hodnotu 2,8 milióna dolárov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Aukcia má takmer 6 000 účastníkov zo 143 krajín. Víťaznú sumu darujú nadácii Club for the Future, ktorú založila Blue Origin. Jej misiou je inšpirovať budúce generácie k práci v oblasti vedy a techniky a pomôcť vytvárať budúcnosť života vo vesmíre.