Zmiznuté megajazero bolo i na území Slovenska. Odhalili, ako vysychalo

Paratethys uzamkli pohoria.

7. jún 2021 o 17:17 Renáta Zelná

More Paratethys v období pred 17 až 13 miliónmi rokov. (Zdroj: WIKIMEDIA/CC)

Tiahlo sa od východných Álp až po dnešné územie Kazachstanu. Pred miliónmi rokov pokrývalo značnú časť Európy obrovské jazero, ktoré zasahovalo aj na územie Slovenska či Česka.

Dnes z neho zostali zvyšky v podobe Čierneho či Kaspického mora. No kedysi bolo Paratethys o niečo väčšie ako dnešné Stredozemné more. Žili v ňom druhy, ktoré by ste nenašli nikde inde na svete.

Dve nové štúdie opisujú, ako megajazero mizlo a prispelo k vzniku žiráf či slonov.

Uzamknuté medzi horami

Paratethys vzniklo ako more približne pred 34 miliónmi rokov, v tom období bolo ešte spojené s pravekým oceánom Tethys.