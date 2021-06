Morský sliz v Turecku ohrozuje živočíchy aj rybolov

Tento rok sliz pokrýva omnoho väčšiu oblasť, ako predchádzajúce roky.

5. jún 2021 o 7:41 TASR

ANKARA. Istanbul a ďalšie turecké mestá na pobreží Marmarského mora sužuje sliz, ktorý ohrozuje morské živočíchy a tým aj miestne rybolov.

Ako v piatok napísala agentúra AFP, prvé správy o tejto prirodzene sa vyskytujúcej morskej pokrývke sa v Turecku objavili v roku 2007, keď bola pozorovaná v častiach Egejského mora neďaleko Grécka.

Tento rok však sliz pokrýva omnoho väčšiu oblasť, ako predchádzajúce roky. Podľa odborníkov je na vine globálne otepľovanie a znečisťovanie, ktoré zrýchľujú rast rias zodpovedných za tento slizký kal.

"Samozrejme, že to ovplyvňuje našu prácu," povedal rybár Mahsum Daga. "Viete, čo to robí s mäkkýšmi? Keď sa otvoria, už sa nevedia opäť zatvoriť, pretože ich to zapchá. Uhynuli tu všetky morské slimáky, dodal.

Keď sa tieto riasy vymknú spod kontroly tak, ako tento rok, tak sa k morským živočíchom pod hladinou nedostane dostatok slnka, čo spôsobuje nedostatok kyslíka, priblížil Muharrem Balci, profesor biológie na Istanbulskej univerzite.

Tento morský sliz je výsledkom zvýšenej teploty a miery znečistenia vody - čo prospieva rastu týchto rias.

"Po nejakej dobe táto pokrývka skolabuje a pokryje ekosystém (morského dna)," pokračoval Balci. Na morskom dne môže tento sliz otráviť mušle a iné živočíchy vrátane krabov.

Husto obývané pobrežie Marmarského mora je sídlom pre mnoho priemyselných areálov. Do mora podľa Balciho navyše prúdi aj časť znečistenia z Dunaja, ktorý sa vylieva do susediaceho Čierneho mora.

Pracovníci sa pokúšajú odstrániť sliz s pomocou sietí, ich snahy sú však zväčša neefektívne. Trvalé riešenie si podľa Balciho vyžaduje riadny dohľad a vybudovanie filtračných systémov pre priemyselné zóny.

Vláda tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana však v utorok odmietla návrh opozičnej Republikánskej ľudovej strany (CHP) zriadiť parlamentnú komisiu, ktorej cieľom by bolo vyšetriť tento morský sliz, pripomína AFP.