Teleport je fenomén Star Treku, čo na neho hovorí veda

Čo na teleport hovorí veda.

2. jún 2021 o 12:06

Vypočujte si podcast

Počúvate tento podcast v aute či MHD? Nemuseli by ste, ak by existoval teleport a nikto by nikam nepotreboval cestovať.

Je teleport reálny alebo sa prieči fyzikálnym zákonom? Ako by sa cez neho dalo cestovať? Bolo by to bezpečné? O tom všetkom diskutuje Jozef a Samuel.

