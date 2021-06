Incest mali Einstein aj Darwin. Nevyhýbajú sa mu ani zvieratá

Pokrvné kríženie môže viesť k vrodeným poruchám.

2. jún 2021 o 11:37 Renáta Zelná

Samičky vínnej mušky sa pária aj so súrodencami. (Ilustračné foto) (Zdroj: ADOBE STOCK)

Albert Einstein a Charles Darwin majú okrem toho, že boli významnými vedcami vo svojich odboroch, spoločnú ešte jednu vec. Obaja mali za manželky svoje vlastné sesternice.

Incest, teda sexuálny styk s blízkym príbuzným, je dnes v mnohých krajinách silné sociálne tabu a je až ilegálny. Odhliadnuc od kultúrnych dôvodov, dôležité sú najmä tie genetické.

Pre potomstvo je totiž prospešnejšie miešať svoje gény s nepríbuznými - znížite tak šancu zdedenia genetických chýb.

Ak je cieľom každého druhu na zemi odovzdať ďalej svoje gény a zrodiť čo najsilnejšie potomstvo, mala by podobná biologická poistka fungovať aj medzi zvieratami. Niektoré sa však napriek všetkému pária so svojimi súrodencami, a občas je to pre ne prospešné.

Mamy boli sestry, otcovia bratranci

Biológ a otec evolučnej teórie Charles Darwin si v roku 1839 vzal sa ženu Emmu Wedgwoodovú. Táto očarujúca a inteligentná mladá dáma bola dcérou brata Charlesovej matky. Bola teda jeho priamou sesternicou.

Manželia mali dokopy desať detí, tri z nich sa nedožili dospelosti. Darwin už počas skúmania rastlín zistil, že príbuzenské kríženie má negatívne dosahy na výsledný druh.