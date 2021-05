Peking vypustil nákladnú raketu so zásobami pre stanicu Tchien-che

Čína má ambiciózny vesmírny program.

29. máj 2021 o 18:03 SITA

PEKING. Nákladná raketa prevážajúca zásoby pre novú čínsku vesmírnu stanicu odštartovala v sobotu z ostrova Chaj-nan v Juhočínskom mori.

Ako informovala štátna tlačová agentúra Sin-chua, raketa Tchien-čou-2 vzlietla z kozmodrómu Wen-čchang o 20:50 miestneho času (14:50 SELČ) a niesla palivo a zásoby pre vesmírnu stanicu Tchien-che.



Čína vypustila Čína na obežnú dráhu Zeme hlavný modul jej prvej stálej vesmírnej stanice presne pred mesiacom - 29. apríla. Čínska vesmírna stanica, ktorá je navrhnutá na minimálne desaťročnú prevádzku, by mala v čase dokončenia vážiť zhruba 66 ton.

To je výrazne menej ako Medzinárodná vesmírna stanica (ISS), ktorá by po dokončení mala vážiť okolo 450 ton.



V súčasnosti absolvuje výcvik na pobyt na stanici 12 astronautov, vrátane veteránov z predošlých vesmírnych letov, nováčikov i žien. Prvá misia s posádkou Šen-čou-12 by mala vzlietnuť do júna.



Očakáva sa, že s Čínou na experimentoch na vesmírnej stanici budú spolupracovať európske štáty aj Organizácia Spojených národov (OSN). Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) musí pre nadviazanie kontaktu s čínskym vesmírnym programom dostať povolenie od Kongresu Spojených štátov, ten sa však v tejto súvislosti zdráha.



Čína má ambiciózny vesmírny program. V roku 2003 vyslala na obežnú dráhu prvého astronauta a neskôr tam poslala aj vesmírnu stanicu. V roku 2019 sa stala prvou krajinou, ktorá pristála s roverom na odvrátenej strane Mesiaca a minulý rok odtiaľ priviezla prvé vzorky od 70. rokov minulého storočia. Vlani zase úspešne poslala ďalší rover na Mars.