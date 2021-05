Vďaka tejto firme je home office efektívnejší ako práca z kancelárie

Kancelárií bude stále menej.

1. jún 2021 o 0:00 SME Creative

Rok 2020 a pandémia koronavírusu mnohým firmám nedali na výber. Museli pozastaviť činnosť alebo umožniť zamestnancom pracovať z domu. Po viac ako roku v domácom režime sa začína ukazovať, že to môže mať viacero výhod.

Produktivita práce z domu je porovnateľná alebo dokonca vyššia ako v kancelárii, uvádza štúdia zverejnená v magazíne International Journal of Business and Applied Social Science. Čo je na to potrebné a vďaka čomu vie byť takmer každý druhý zamestnanec doma efektívnejší?

(zdroj: Unsplash)

Ľudia, ktorí nechodia do práce, sú spokojnejší

Home office otvoril priestor na radikálnu transformáciu pracovného trhu, ktorá je podľa prvých zistení prínosná pre zamestnávateľov aj zamestnancov. Prieskum spoločnosti Profesia uvádza, že až 29 percent pracovníkov je s domácim pracovným prostredím spokojných a vyššiu nepohodu ako v práci pociťovalo len 19 percent respondentov.

Podľa prieskumu Work Trend Index sa práca z domu stala ľudskejšou. Takmer 40 percent respondentov tvrdilo, že sa cítia pohodlnejšie a do práce sa vložili viac osobne.

Prispelo k tomu aj efektívne využívanie videohovorov, ktoré predstavujú lepší a osobnejší spôsob komunikácie než len klasický hovor alebo e-maily. Zvyšuje sa nimi spokojnosť a aj na diaľku sa vylepšujú vzťahy medzi kolegami.

Pri práci z domu je nutná pravidelná komunikácia so zamestnancami bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú, odporučil portál európskej komisie EURES. Najpoužívanejšie sú platformy ako Microsoft Teams a Cisco Webex, ktoré Telekom automaticky dodáva k firemným notebookom pre zamestnancov v rámci balíka Home Office package.

(zdroj: Unsplash)

Domáce prostredie nahrádza open space

Na spokojnosti ľudí pracujúcich z domu sa najčastejšie podpisuje nielen väčšie pohodlie, ale aj lepšie rozplánovanie práce, nerozptyľovanie kolegami a úspora času pri dochádzaní do zamestnania či na stretnutia, ktoré je možné vyriešiť online.

„Ľudia upravili svoje pracovné návyky,“ vyjadril sa pre agentúru Bloomberg Jeff Polzer, profesor oddelenia organizačného správania na Harvard Business School.

Podľa Profesie až desatina personalistov na Slovensku potvrdila, že budú znižovať kancelárske kapacity a zavedú sa zdieľané pracovné stoly. Zamestnanci budú pracovať prevažne z domu a do práce budú chodiť iba tí, ktorí to v daný deň budú nevyhnutne potrebovať.

Prispôsobil sa tomu aj Telekom, ktorý v rámci balíka Home Office package ponúka dostatočné technické vybavenie aj bezpečný vzdialený prístup do internej siete zákazníka. Zamestnanci tak už nemusia byť limitovaní obmedzeniami domácej siete a prácu môžu vykonávať rovnako efektívne ako v kancelárii.

(zdroj: Unsplash)

Práce na diaľku bude pribúdať

Práca z domu sa vlani stala novým štandardom a inak to nebude ani tento rok. Viac ako polovica Slovákov bude aj v roku 2021 pracovať aspoň niekoľko dní v týždni z domu, čo vyplýva z prieskumu spoločnosti Profesia.

Presnejšie až 21 percent zamestnancov by malo robiť systémom 50 : 50, teda rovnaký čas strávia prácou z domu a z kancelárie. Ďalších 13 percent bude robiť z kancelárie menej ako tretinu pracovného času.

Pandémia vniesla zmenu do spôsobu práce celosvetovo. Aktuálne testuje štvordňový pracovný týždeň Španielsko a iný ako klasický 40-hodinový pracovný týždeň si už vyskúšalo aj Švédsko, Francúzsko, Holandsko a Nový Zéland.

Podľa prieskumu Work Trend Index chce až 73 percent respondentov mať flexibilné možnosti práce aj naďalej. Mnohé firmy s home officom počítajú aj do budúcnosti, čo priznáva Roman Koči, konateľ spoločnosti Logamic, ktorá zabezpečuje špecialistov predovšetkým zo segmentu IT.

(zdroj: Unsplash)

Minimum výhod pre kancelárie

Ak má byť práca z domu odvedená v požadovanej kvalite, musí byť pre zamestnanca pracovné prostredie pohodlné a efektívne. Iba vtedy dokáže podať výkon porovnateľný s prácou v kancelárii. Myslí na to aj Slovak Telekom, ktorý priniesol viacero riešení pre potreby práce z domu.

Patrí medzi ne vzdialený a zabezpečený prístup k interným systémom a aplikáciám, stabilné internetové pripojenie ku kritickým aplikáciám napriek výpadkom domácej wi-fi siete či kvalitné softvérové a hardvérové vybavenie zamestnancov. Môžu tak dostať vlastný notebook s aplikáciami na prácu v tímoch či účasť na virtuálnych poradách a stretnutiach. Každá spoločnosť si pritom môže vybrať len to, čo naozaj potrebuje.

Tento článok vám prináša Telekom.

Pravidlá spolupráce medzi inzerentmi a redakciou si môžete pozrieť v tomto odkaze.